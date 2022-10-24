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İşte Muhaceret Affı Detayları!

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“Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nden oybirliğiyle geçip, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na gönderildi.
İşte Muhaceret Affı Detayları!

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı  “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın komitedeki gelişim sürecini Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu tarafından hazırlanan komite günlüğü programına değerlendirdi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk konuşmasına toplumun geneline yararlı olabilecek “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Komitede geçmesinden dolayı muhalefete teşekkür ederek başladı.

Öztürk, en son 2021 yılında getirilen Muhacaret Affından yararlanan kişilerin ve adli bir suçtan dolayı hüküm giymiş kişilerin geçtiğimiz Çarşamba günü Meclis Komitesi’nden geçen “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın kapsamı dışında olacağını söyledi. Komite Başkanı Yasemin Öztürk, ayrıca “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili bir diğer önemli hususun resmi gazetede yayınlandıktan 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti. 

Öztürk, söz konusu Yasa Tasarısına başvurular ile ilgili şunları söyledi:

“Yasa Tasarısı’nın kapsamı içerisinde olan ve hali hazırda yurtiçinde olan kişiler, muhaceretin gerekli web sayfasına başvurarak 90 gün içerisinde bir brüt asgari ücret ödeyerek bu Yasa’dan yararlanabilecekler. Yurtdışında olup da cezaya düşmüş kişiler ise gerekli temsilciliklere başvuru yaparak kendilerine olumlu cevap gelmesi durumunda, yine 90 gün içerisinde bir brüt asgari ücret ödeyerek Yasa Tasarısı’nın getireceği muhaceret affından yararlanabilecekler. İlaveten, bu kişiler eğer kaçağa düştükten sonra devlet tarafından ihraç edildiler ise devletin ödediği uçak, gemi, vb. bilet ücretlerini de ödeyerek bu Yasa’dan yararlanabilecekler.”

Öztürk, ayrıca, “cezaya düşen pek çok kişinin aileleri de aftan yararlanabilecek. Bu kişilerin 25 yaşından küçük çocukları, 18 yaşından büyük engelli çocukları da ailelerinin ödediği harçlar ile birlikte aftan yararlanabilecek” diye konuştu. 

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