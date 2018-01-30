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İşte muhtemel bakanlar

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İşte muhtemel bakanlar
İşte muhtemel bakanlar


Demokrat Parti Parti Meclisi’nde yapılan oylamanın ardından 4’lü koalisyonun kurulması resmiyet kazandı. CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümeti kurma görevini almaya hazır. 


Bakanlık paylaşımı ise şöyle: 


CTP: Başbakanlık, Tarım, Ekonomi, Sağlık

HP: Bayındırlık ve Ulaştırma, İçişleri, Dışişleri

DP: Maliye, Turizm

TDP: Eğitim ve Çalışma

Muhtemel Kabine ise şöyle:
BAŞBAKAN: TUFAN ERHÜRMAN

TARIM BAKANI:  ERKUT ŞAHALİ

SAĞLIK BAKANI: SILA USAR İNCİRLİ (dışarıdan atama olabilir)

EKONOMİ BAKANI:  FİKRİ TOROS

BAŞBAKAN YARDIMCISI  ve DIŞİŞLERİ BAKANI : KUDRET ÖZERSAY

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI: TOLGA ATAKAN

İÇİŞLERİ BAKANI: AVUKAT AYŞEGÜL BAYBARS

MALİYE BAKANI:  SERDAR DENKTAŞ

TURİZM BAKANI: FİKRİ ATAOĞLU

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI: CEMAL ÖZYİĞİT

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI:  ZEKİ ÇELER
 

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(havadis)

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