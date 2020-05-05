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İşte o mektup

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Show Haber’e Bilgilendirme Yazısı Gönderdi
İşte o mektup

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Show Haber’e Bilgilendirme Yazısı Gönderdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Show TV Ana Haber bülteninde ülkemiz yemek kültürünün başlıca simgelerinden biri olan “Şeftali Kebabı”nı farklı bir şekilde tarif etmesine kayıtsız kalmadı ve toplumda oluşan hassasiyeti dikkate alarak, Show TV Haber Müdürü Sadık Ergün Çolak’a bilgilendirme yazısı gönderdi.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat tarafından gönderilen bilgilendirme yazısında Ana haber bülteninde verilen tarifin Kıbrıs’a özgü lezzetli Şeftali Kebabı tarifi ile hiçbir alakasının olmadığını belirtilerek, yayınlanan tarifin Kıbrıs Türk Halkını derinden üzdüğünü söyledi.

Şeftali Kebabı’nın bilgilendirme yazısında ekte gönderilen tarif ile yeninden yapılarak ana haber bülteninde tekrar yayınlanmasını ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Kerim Akpolat’ın bilgilendirme yazısı şöyle;

Sayın Sadık Ergün Çolak,
Show TV Haber Müdürü.

Geçtiğimiz akşam ana haber bülteninizde “Şeftali Kebabı” tarifi olarak vermiş olduğunuz yemeğin, ülkemiz yemek kültürünün başlıca simgelerinden biri olan Kıbrıs’a özgü lezzetli Şeftali Kebabı ile tarifinizin hiçbir alakasının olmadığını belirtmek isterim.
Bize özgü kebabımızın adı kullanılarak bambaşka bir kebap tarifi verilmiş olması, başta Kıbrıs Türk Halkını derinden üzdüğünü vurgulamak isterim.

Bu tarifin ana haber bülteninde verilmiş olması, geniş kitlelere ulaşması yanlış bilgilendirmelere yol açmıştır. Sizden ricam, “Şeftali Kebabımızın” ekte gönderdiğim tarifin Show TV ana haber bülteninde yeniden yayınlanması ve kamuoyunun Şeftali Kebabı ile ilgili doğru bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır.

Bilgilerinize Saygılarımla sunarım.

Ek 1: Şeftali Kebabının Tarifi;
Ek 2: Seftali Kebabı Fotoğrafları

Şeftali Kebabı Tarifi;
Şeftali Kebabı (Kıbrıs Yöresi) İçin Malzemeler :
1 adet Banna (Terp- Kuzu Gömlek).
500 gr Dana kıyma 250gr Kuzu Döş.
1 adet soğan. (100gr)
5 tutam maydanoz.
Tuz, karabiber ( 2 Çay kaşığı)

Hazırlanışı;
Bir çukur kabın içerisinde kıyma, elde ince doğranmış soğan, maydonoz, tuz ve karabiber iyice karıştırılır.
Kulanacagınız bannayı (kuzu gömlek) bol suda limon ve tuz ile iyice yıkayınız. Sonra temiz su ile durulayınız.
Bannayı kahve fincanı büyüklüğünde keserek parçalara ayırınız.
Parçalara ayrılan bannanın içine hazırladığınız kıyma karışımını köfte haline getirip yaprak sarması şeklinde sarınız.
Tümünü sardıktan sonra mangalda veya ızgarada kızarıncaya kadar pişiriniz.
İsteğe göre Salata ile pide (lavaş) içerisinde veya kızarmış patates ve yoğurt ile birlikte servis edilebilir.

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