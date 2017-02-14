İşte o yasalar...

Cumhurbaşkanı Akıncı Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nı yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdi, diğer 4 yasayı ise onayladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mali disiplin açısından eski eserlerin korunması ve yaşatılması için oluşturulan fonun kaldırılması yönüne gidilecekse, yasada en azından fonda toplanması öngörülen gelirlerin münhasıran eski eserlere harcanmasını kesin hükme bağlayan bir düzenlemenin yapılmasının yerinde olacağını değerlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin kabul ettiği ve Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere onayına gönderdiği diğer 4 yasayı ise imzaladı.

3 yasa yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (Değişiklik) Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onayına gönderilen “Eski Eserler (Değişiklik) Yasası” ise, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasanın 94 üncü madde 1'inci fıkra hükmü uyarınca bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte Cumhuriyet Meclisi’ne iade edildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdiği “Eski Eserler (Değişiklik) Yasası”nın iade gerekçesinde, Eski Eserlere ilişkin gelirlerin, münhasıran eski eserlere yapılmasını zorunlu kılan bir düzenleme olmaksızın devlet bütçesine aktarılmasının bu kaynakların eski eserler dışındaki alanlarda harcanmasına yol açabileceği endişesini taşıdığını dile getirdi.

Fonun mevcudiyeti önemli

Kültür, tarih ve turizm açısından önemli olan eski eserlerin, korunması ve yaşatılması için yapılacak harcamalar için fonun mevcudiyetinin önem taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eski Eserlere ilişkin gelirlerin, devlet bütçesine aktarılmasının KKTC Anayasası’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar, Özgürlükler ve Ödevler” başlığı altında 39’uncu madde ile düzenlenen “Devletin, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtlar ile doğa varlıklarının korunması ödevini yerine getirmesine de hizmet etmeyeceği kuşkusuzdur. Böyle olmakla birlikte, mali disiplin açısından fonun kaldırılması yönüne gidilecekse, en azından fonda toplanması öngörülen gelirlerin münhasıran eski eserlere harcanmasını kesin hükme bağlayan bir düzenlemenin yasada yer almasının yerinde olacağını değerlendirmekteyim" dedi.

Yürürlükteki 60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası’nın 20’nci maddesi, müze ve ören yerlerine giriş ücretleri başta olmak üzere bu alandan elde edilen kamu gelirlerinden oluşacak Eski Eserleri Koruma Fonunu düzenliyor.

Bu fonun, yasada sayılan eski eseri korumak, yaşatmak, bakım ve onarımlarını yapmak, restore etmek, belgelemek, tanıtmak ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri, bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak için kullanılmakta olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, onayına gönderilen değişiklik yasasının 4 ve 5’inci maddeleri ile bu Fonun kaldırılmasını ve söz konusu gelirlerin devlet bütçesine gelir olarak kaydedilmesini öngörülüyordu.