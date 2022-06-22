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İşte Oktay'ın KKTC programı!

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23-25 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak.
İşte Oktay'ın KKTC programı!

TC Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından verilen bilgiye göre, Oktay, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye’den KKTC'ye hareket edecek.

Yarın 11.00'de KKTC'ye gelmesi beklenen Oktay, 11.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek daha sonra ortak basın açıklaması düzenlenecek. Fuat Oktay ardından saat 13.00'te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, saat 17.00'de ise Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek.

Oktay yarın 19.30'da Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı'na katılacak.

Fuat Oktay, ziyaretin ikinci gününde, 24 Haziran Cuma günü saat 11.00'de KKTC Kalkınma Bankası konferans salonunda düzenlenecek "Girişimcilik Hibe Programı"na da iştirak edecek ve sonrasında genç sporcularla buluşacak.

Ziyaret kapsamında, Cuma günü saat 14.00'te Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Kampüsü'nde incelemelerde de bulunacak Oktay, ardından Beyarmudu Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirecek. Oktay, burada kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.

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