Instagram hikaye özelliğine eklenen Öküz Yılı, son günlerde kullanıcılar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kullanıcılar takip ettikleri kişilerin hikayesine tıklamadan ayrı bir sekmede Öküz Yılına yönelik paylaşımları görüyor.