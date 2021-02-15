İşte, Öküz Yılı Gerçekleri
Instagram hikaye özelliğine eklenen Öküz Yılı, son günlerde kullanıcılar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kullanıcılar takip ettikleri kişilerin hikayesine tıklamadan ayrı bir sekmede Öküz Yılına yönelik paylaşımları görüyor.
Instagram hikayelerine eklenen Öküz Yılı özelliğini gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkına döndü. Günlerdir hesaplarında Öküz Yılı temalı paylaşımlar gören kullanıcılar, sorularına yanıt arıyor. İşte, sürekli karşımıza çıkan Öküz Yılı
15 Şubat 2021 Pazartesi 22:33
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