İşte örnek bir davranış!..

KKTC’nin ormanlık alanlarının, sahillerinin ve piknik alanlarının ‘Çöplük ‘ alanlarına dönüştürülmesine yönelik tepkiler giderek büyük boyutlara yükselirken, bakanlığın bu konuda hiçbir girişimde bulunmamasıtepkilerin giderek büyümesine neden oluyor.

Çöp bidonlarına bırakılan çeşitli yapıdaki çöplerin ayrıştırılarak bidonlara bırakılmasını hiçbir belediye dikkate almazken, buna örnek teşkil edecek bir durumu Yeniboğaziçi Kamp Alanı yöneticileri yaratarak sempati topladı.

Kamp alanı içerisine ve hemen girişine konulan bidonlar ile kağıt, cam, metal ve plastik maddeden mamul çöplerin ayrıştırılarak çöp bidonlarına atılmasını sağlayan yöneticiler bu yönde bir de örnek teşkil etti.

Kam-Deryöneticileri, kampın girişine ve çeşitli bölgelerine koydukları büyük boylardakipanolara ‘Biz temizliyoruz siz de koruyunuz ‘ yazısı ile kamp sakinlerinin ve kampı ziyaret eden vatandaşların çevreye duyarlı davranmasını davet ediyor.

Kamp-Der Asbaşkanı ve Kamp alanının sorumlusu Kasım Uluçaylı, yaptığı açıklamada, çevre bugün itibarı ile çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Bu mirası gözümüz gibi korumamız gerekir. Bu nedenle onu elimizden geldiğince temiz ve bakımlı tutmalıyız. Bu yönde elimizden geleni fazlası ile yapmaya çalışıyoruz dedi.

Yeniboğaziçi Kamp sorumlusu Kasım Uluçaylı açıklamasına devamla, biz hem bir ilke imza atmak, hemde çevremizi temiz tutmak düşüncesi ile çöpleri ihtiva ettiği maddelere göre ayrıştırılarak çöplere bırakılması gerektiğini düşündük. Bu yoldan hareket ederek cam, plastik, kâğıt ve metal cinsleri için ayrı ayrı çöp bidonları satın aldık. Bunları kampımızın girişine ve çeşitli bölgelerine yerleştirdik. Çöpleri, kamp alanında kalmakta olan üyelerimizin ayrıştırarak çöp bidonlarına koymasını sağladık. Temiz çevre temiz ülke demektir ilkesi ile hareket ederek kamp alanı sakinlerinin yanısıra gelen misafirlere de çevreye duyarlı olmaları gerektiğini belirtmeye çalıştık. Temiz çevre, sağlıklı ve çevresine duyarlı bir neslin yetişmesini sağlar ifadesinde bulundu.