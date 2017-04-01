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İşte otellerin doluluk oranları...

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İşte otellerin doluluk oranları...
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, ülke genelindeki tüm otellerde mart ayındaki doluluk oranı ortalamasının yüzde 60 olduğunu açıkladı.

Birlik, kış operasyonlarının katkısıyla, geçen yıllara göre mart ayındaki doluluk oranlarında önemli bir yükseliş görülmesine memnuniyet belirterek artışın kış operasyonlarının katkısıyla sağlandığını kaydetti. Birlik, teşvik sisteminin geliştirilerek sürdürülmesinin ülke turizmi için hayati ve gerekli olduğunu da vurguladı.

Otelciler Birliği verilerine göre mart ayında 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluklarının yüzde 72; küçük otellerinki ise yüzde 47 oldu.

Otelciler Birliği, otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalowlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinden ayda iki kez alınan veriler ışığında Mart 2017 ayına ilişkin doluluk oranlarını açıkladı.

Birlik verilerine göre 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları mart ayıda yüzde 72 olurken, rakam geçen yılın mart ayına göre yüzde 22’lik; 2015’in mart ayına göre ise yüzde 25’lik artış gösterdi.

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Küçük otellerin mart ayındaki doluluk oranı yüzde 47 olurken bu rakam da geçen yıla göre yüzde 15’lik; Mart 2015’e göre de yüzde 28’lik artışa işaret ediyor.

Geride bıraktığımız mart ayında tüm otellerin doluluk ortalaması ise yüzde 60 oldu. Tüm otellerin mart ayı doluluk ortalaması geçen yılın mart ayına göre yüzde 20’lik, 2015’in mart ayına göre de yüzde 27’lik artışı gösteriyor.

15 TESİS KAPALI, 9 TESİS TAMAMEN BOŞ

Otelciler Birliği açıklamasında, mart ayında 15 tesisin kapalı, 9 tesisin de tamamen boş olduğu tespitine yer verilerek bunların istatistiklerin dışında tutulduğu kaydedildi.

“MUTLULUK VERİCİ… TEŞVİK SİSTEMİ DEVAM ETMELİ”

Geçen yıllara göre mart ayındaki doluluk oranlarında önemli bir yükseliş sağlandığını bildiren Otelciler Birliği, bunun mutluluk verici olduğunu vurguladı.

Açıklamada, bu olumlu gelişmede turizme yönelik kış operasyonlarının katkısına işaret edilerek “Bu tür operasyonların sürdürülmesi ülke turizmi için hayati ve gereklidir. Bu da teşvik siteminin daha da geliştirilerek devam etmesi ve böylelikle kapalı ve boş olan tesislerimizin de açılması sağlanmalıdır” denildi.

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