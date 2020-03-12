İşte Özersay'ın açıkladığı Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü toplandı. Bugün sabah saatlerinde Başbakanlık’ta toplanan Bakanlar Kurulu devam ediyor.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kamuyouna duyurdu.

Özersay’ın açıklamaları şöyle:

Toplantı sona ermedi. Daha değerlendirmeye devam etmemiz gereken konular var. Dünyanın başkaları kabul etmek istemese de parçası durumundayız. Dünya böyle bir krizi yaşıyor. Tüm dünyada yapılan çağrılar, gerek DSÖ, gerekse BM Genel Sekreterliği’nin yaptığı çağrı, radikal ve agresif tedbirleri hemen şimdi alın çağrısıdır.

Tüm vatandaşlar bunu dikkate almalı. Panik yapmadan, dünyadaki başka ülkelere göre, çok daha iyi durumda olabiliriz. Ne kadar tedbirli olursak riski azaltırız.

Hem dışarıdan gelecek olan riski azaltmak, hem de içeride yayılma riskini azaltmak ve önlemek için bir takım önlemler alma yoluna gittik. Sağlık alanında yaşadığımız talihsiz hastane yangınını dikkate alarak, tedbirlerin kademeli olarak yeniden gözden geçirilebeleceğini hatırlatmak isterim.

1- Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapılarını 22 Mart tarihine kadar kapatma kararı aldık. Birleşmiş Milletler yetkililerine de bilgi vermek için, bazı kapıları kapatma yönünde bilgi vermiştik. 22 Mart’ta karar yeniden gözden geçirilecek. Şu an itibariyle 3 geçiş noktası açık kalacak. Sadece Metehan, Beyarmudu ve Ledra Palace geçiş noktası açık kalacak.

2- Ülkemize daha önce alınan karar çerçevesinde, 5 farklı ülkeden İtalya, İran, Irak, Çin ve Güney Kore’den gelişleri durdurmuştuk. Buna ilaveten, DSÖ’nün açıkladığı rakamları dikkate alarak, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, İsveç, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, Katar ve Bahreyn’den gelen yolcuların tüm kara deniz, hava ve giriş kapılarından girişlerini yasaklamış durumdayız.

Bu ülkelerden ülkemize seyahat edecek vatandaşlar ile muhacaret izinli olanlar ülkeye giriş yapacaklardır. Ancak giriş ertesi, 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacaklardır. Uymayanlar aleyhinde, yasa uyarınca; Sağlık Bakanlığı tüm tedbirleri alacaktır. Bu uygulama bu gece itibariyle yürürlüğe girecek. Uygulama 1 Nisan’a kadar yürürlükte kalacaktır. İhtiyaç hissedilirse, daha erken bir tarihte de değiştirilebilecektir.

3- Tüm okulların, dershane ve etüdler de dahil, önceden açıklanan tatil süresini 22 Mart’a kadar uzatıyoruz. 3 Nisan 2020 tarihine kadar, tüm okullardaki tüm sportif, sosyal ve kültürel aktiviteleri de askıya alıyoruz.

4- Tüm sinema, tiyatro, konser, festival ve kitle toplantıları, 22 Nisan’a kadar iptal edilecek. Vatandaşlar, zorunlu olmadıkça yurtdışına gitmemeleri, kalabalık ortamda bulunmamaları yönünde çağrı yapıyoruz.

5- Tüm spor müsabakalarını, 22 Mart tarihine kadar iptal ediyoruz. Bu tarih ertesinde, devam edecek şekilde yeniden takvimlendirme yapılacak.

6- Yabancıların yeni çalışma ön izni, 22 Mart’a kadar durdurulacak. Uygulama yarından itibaren uygulamaya girecek.

7- Mal ve hizmetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi emirnmesinde değişiklik yaptık. Bakanlar Kurulu yaptığı değişiklikle, maske, eldiven, tıbbi maske, dezenfektan, antiseptik ve alkoller (alkollü içecek hariç), denetimli mal olarak ilan edildi. Bundan böyle piyasada bunlara fahiş fiyat uygulayacak olanlara karşı, fırsatçılara karşı somut tedbirler uygulamak üzere, Ekonomi ve Enerji Bakanı görev üstlendi.

Kuşkusuz, kamunun ve yürütme olarak hükümetin alacağı başka tedbirler de olacak. Bakanlar Kurulu devam ediyor. Önemli olan her bir bireyin tedbirli olmasıdır. Olağanüstü Hal söz konusu değil. Ama olağanın dışında bir durum seyretmekte olduğu için tedbirler alınacak.

Birbirimizden gizleyecek bir şeyimiz yoktur. Gizlenecek bir mesele yoktur. Dün, bir otelimizin karantina altında olan otelin misafirlerinin dışarıya çıkışları ile ilgili ilave karar alındı. Ayrılan turistlerin, karantina altındaki otelden değil de, yandaki otelden çıkan turistler olduğu anlaşıldı. Denetim yapıldı, biz hükümet olarak bu ve buna benzer ihbarları ciddiye alıyoruz.

Casinolar içindeki konserler de iptal edilecek. İbadethane konusuyla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Bu yönde karar almak yerine, ilgili kurumla istişare içinde olacağız. Bakanlar Kurulu konuyla ilgili bir karar alabilir.