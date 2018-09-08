İşte polislik sınav sonuçları

POLİS YETERLİK SINAVI YAPILDI
Polis Örgütüne alınacak olan polis adayları için yeterlik sınavı, bugün Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapıldı.
Yeterlik sınavında başarılı olanlar ile yüksek okul ve üniversite mezunu müracaatçılar 15 Eylül 2018 tarihinde yazılı İngilizce sınavına katılacak.
Sınav sonuçları için aşağıdaki linki tıklayınız.
Polis Yeterlilik Sınavı Sonuçlarını öğrenmek için Lütfen TIKLAYINIZ
http://www.polis.gov.ct.tr/images/duyuru/pdf/YeterlikSnavSonuc.pdf
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