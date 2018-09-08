  • BIST 93.274
  • Altın 245,635
  • Dolar 6,3775
  • Euro 7,3714
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İşte polislik sınav sonuçları

» »
Polis Örgütüne alınacak olan polis adayları için yeterlik sınavı, bugün Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapıldı.Kaynak: Polis Yeterlik Sınav Sonuçları
İşte polislik sınav sonuçları

POLİS YETERLİK SINAVI YAPILDI

Polis Örgütüne alınacak olan polis adayları için yeterlik sınavı, bugün Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapıldı.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar ile yüksek okul ve üniversite mezunu müracaatçılar 15 Eylül 2018 tarihinde yazılı İngilizce sınavına katılacak.

Sınav sonuçları için aşağıdaki linki tıklayınız. 

Polis Yeterlilik Sınavı Sonuçlarını öğrenmek için Lütfen TIKLAYINIZ

http://www.polis.gov.ct.tr/images/duyuru/pdf/YeterlikSnavSonuc.pdf

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İnsan Hakları Vakfı: Biber gazı ve aşırı güç kullananlara soruşturma açılmalı08 Eylül 2018 Cumartesi 14:08
  • Erhürman: “Hepimiz Sağduyu ve Sorumluluk Duygusu ile Hareket Etmeliyiz”08 Eylül 2018 Cumartesi 12:07
  • Yürekler ağza geldi: Girne-Değirmenlik yolunda korkutan kaza08 Eylül 2018 Cumartesi 11:50
  • Tuluy Kalyoncu'dan Özdil Nami'ye sert çıkış08 Eylül 2018 Cumartesi 11:27
  • Tıp-İs: Biber gazı ölümcüldür08 Eylül 2018 Cumartesi 11:05
  • Lefkoşa'da hırsızlık08 Eylül 2018 Cumartesi 11:01
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu08 Eylül 2018 Cumartesi 10:45
  • Basın-Sen: Polisin biber gazı ve orantısız müdahalede bulunması kabul edilemez07 Eylül 2018 Cuma 18:46
  • “ Gemisini Kurtaran Kaptandır Zihniyetinden Vazgeçin ”07 Eylül 2018 Cuma 17:28
  • Beyarmudu sınır kapısında geçişler durdu, eylem yapılıyor!07 Eylül 2018 Cuma 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti