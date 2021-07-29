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İşte polisteki terfiler...Tam Liste...

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151 Polis Bir Üst Rütbeye Terfi Etti.. Tam Liste
İşte polisteki terfiler...Tam Liste...

Polis Teşkilatı’nda terfiler açıklandı. Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 151 polis mensubu terfi etti. Teşkilatta 30 müfettiş muavini, müfettişliğe yükselirken, 37 polis çavuşu da müfettiş muavini oldu. 60 polis memuru da çavuşluk rütbesine yükseldi.  Bir üst rütbeye terfi eden 24’ü itfaiye, 127’si polis mensubu toplam 151 kişi 1 Ağustos’ta yeni görevlerine başlayacak.

Terfi edenlerin listesi şöyle:

Müfettiş muavinliğinden müfettişliğe terfi edenler
Yılmaz Hacıoğulları
Mahmut Gümüşsoy
Murat Bayram
Şevki Güçsoy
Sertaç Kızıltan
Mehmet Cemal Özatılgan
Abdurrazak Karadayı
Mehmet Katip
Derviş Çimer
Hüseyin Göymen
Hüseyin Kızıltan
Ali Yakuş
Ömür Dalkıran
Ahmet Tuluhan
Emin Atabek
Kemal Çoban
Ahmet Tuğcan
Ulaş Ursavaş
Faysal Güden
Süheyla Sağıroğlu
Hanife Çavuşoğlu
Hasan Gülerler
Cem Ozan
Mehmet Sonoğlu
Deniz Tatar
Filiz Üzüm
İzzet Çiftgül
Serkan Bulak
Salih Süngü
Ali Gündüz

Polis çavuşluğundan müfettiş muavinliğine terfi edenler
Bülent Efendi
Kürşat Beyazlar
Ahmet Kemal Özbek
Ali Tosun
Ayşe Oduncuoğlu
Münüfe Mısırlıoğlu
Necip Sabancı
Ali Özbay Gürkut
Cemal Özdemir
Metin Düzener
Durmuş Esentan
Hüseyin Özkadenizli
Caner Atamert
Salih Amaoğulları
Tural Güneralp
Hasan Kemaneci
Yaşar Arkınel
Erkan Halkseven
Mehmet Bayram
Özlem Boran
Ertem Hoca
Barış Duman
Şükrü Baz
Mustafa Yıldız
Erkan Karam
Mehmet Behlül
Mehmet Uysal
Levent Uzun
Niyazi Özgüllü
Ali Çakan
Mustafa Özdamar
Kamil Perçiner
Hasan Özegemen
Üzeyir Kürşat Koçer

Polis memurluğundan çavuşluğa terfi edenler
Aygün Karagil
Suat Şanver
Hüseyin Ergüleç
Kadriye Koral
Hüseyin Mıstıkoğlu
Serkan Aldağ
Tarık Taşkıranlar
Hüseyin Sebatlı
Hüseyin Meşe
Murat Muratlar
Hüseyin Özanalp
Beha Cabacaba
Salih Keskinel
Ahmet Ünveren
Ersoy Saydağ
Özgür Biçenleroğlu
Onur Dağkıranlar
Mehmet Mullahil
Ahmet Bayram
Fırat Boz
Emre Daştan
Hamza Tarman
Mustafa Zorba
Ersin Öğretici
Ahmet Özer
Murat Özkırdar
Yavuz Tanrıkulu
Mehmet Bakır
Hasan Karagil
Ahmet Garip
Mehmet Akyerli
Burak Kodak
Murat Arkoy
Okan Özkoçak
Gökhan Yıldırım
Cemil Awwad
Abdulkadir Gildir
Hasan Selvili
Nadir Timuçin
Mustafa Özmüezzin
Tuğrul Bahar
Burak Yılmaz
Algun Roza
Fevzi Karadoğan
Mustafa İnce
Kader Çamlıbelli
Osman Örs
Halil Drangoz
Fuat Kurtulan
Mehmet Emin Doğan
Hüseyin Soyel
Tukay Alper
Ömer Can
Okan Budak
Cemil Basri
Evren Gök
Yalgı Döşenci
Mahmut Borucu
Mustafa Mahan
Burçin Şadırvan

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