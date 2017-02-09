İşte referandum tarihi!

TC Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne geçişe yönelik anayasa değişikliği referandumu için tarih verdi...

Bu sabah TRT Haber'e konuşan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor" dedi.

"Cumhurbaşkanının KHK'larla halkı yöneteceği de abartılı bir çarpıtma" diye konuşan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanına Meclis'i feshetme yetkisi verilmiyor. Halkın gözüne baka baka yalan söyleniyor."

Bekir Bozdağ, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de dün Meclis'te tarihi bir konuşma yaptığın söyledi.

Bozdağ, "Bahçeli'nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu" dedi.

Anayasa değişikliği paketi TBMM'de kabul edildikten 12 gün sonra 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmişti.

Erdoğan, 7 Şubat'ta da anayasa değişikliği kararını kararını bu hafta açıklayacağını belirtmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli de 7 Şubat'taki grup toplantısında referandumla ilgili konuşmuş, "Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.