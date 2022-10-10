İşte sağlıklı ruh haline sahip olmak için altın değerinde tavsiyeler…

Sağlıklı ruh haline sahip bireylerin kendileri ile barışık ve özgüvenli olduklarını belirten uzmanlar; stresli durumlarda sakin kaldıklarını, sabırlı, hoşgörülü ve uzlaşmacı olduklarını da ifade ediyor. Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, sağlıklı ruh haline sahip olmak için mutsuz eden ilişkilerden uzak durulmasını, tabiatta vakit geçirilerek negatif enerjilerin atılmasını, kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim günü, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun girişimi ile "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, sağlıklı ruh haline sahip bireylerin özellikleri ile olaylar karşısındaki yaklaşımları hakkında değerlendirmelerde bulundu ve önemli tavsiyeler paylaştı.

Kendileri ile barışık oluyorlar

Sağlıklı ruh haline sahip bireylerin öncelikle kendisi ile barışık, kendini seven ve özgüvenli olduklarını vurgulayan Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “Aynı zamanda ailesi ile iyi ilişkiler içinde olan, sosyal yönü güçlü, bulunduğu ortamlarda diğer insanlar ile dengeli ve uyumlu ilişkiler kurabilen, bireysel yeteneklerini geliştirip kullanabilen, hayatın anlamını ve varlık nedenini kavrayıp sahip olduğu değerlerin farkına vararak hayattan keyif alabilme, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilme becerisine sahip kişiler olduklarını da söyleyebiliriz” dedi.

İşte sağlıklı ruh haline sahip insanların özellikleri…

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, sağlıklı ruh haline sahip insanların davranış ve olaylar karşısında yaklaşım özelliklerini şöyle sıraladı:

- Stresli durumlarda sakin kalır, olumlu düşünür ve hedefe yönelik davranırlar. Yeni gelişen durumlara kolay uyum sağlar ve uygun davranış modelleri geliştirmekte zorlanmazlar,

- Dürtülerini kontrol ederler, sabırlıdırlar. Burada sabır, kendini tutmaya zorlamak değil zamanı en iyi şekilde kullanabilme becerisidir,

- İlişkilerinde hoşgörülü, yardımsever, işbirliğine açık olup ortak hedefler için birlikte hareket etme bilinçleri yüksektir,

- Uzlaşmacılardır. Sorun odaklı değil çözüm odaklı düşünürler. Neden olamayacağına değil, nasıl olacağına odaklanırlar.

- Geçmişe takılı kalmazlar. Enerjilerini ve zamanını geçmişe harcamazlar. Geçmişin sadece tecrübe ve deneyimlerini alır ve gelecek yaşantısında bu tecrübelerden yararlanırlar,

- Dışarıdaki olaylardan ve insanların her söylediğinden etkilenmezler. Sünger gibi her şeyi çekmezler. Doğru ve yanlışı ayırabilme becerileri yüksektir. Hayata, yaşanılanlara, insan davranışlarına çok daha geniş perspektiften, farklı açılardan bakarlar. Kendi yaşam felsefeleri üzerinden hayatlarını yaşarlar,

- Duygularını bastırmaz, duygusu öfke de olsa neşe de olsa en uygun şekilde bastırmadan ve abartmadan yaşarlar. Zarar görecek kadar duygularına kapılmazlar. Mantık da duygularına eşlik eder.

- Güvenilirlerdir. Söyledikleri ile yaptıkları tutarlıdır. İyi bir dost ve İyi bir arkadaşlardır. Pozitif enerjileri sayesinde yanındakiler kendilerini iyi ve güvende hissederler.

- Neşeli ve esprililerdir. Gülmeyi severler. En ciddi ve sıkıntılı durumlarda bile komik durumlar yakalayabilirler. Acılardan değil hayatın güzelliklerinden beslenirler.

Sağlıklı ruh hali için neler yapılmalı?

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, sağlıklı ruh haline sahip olmak için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

- Çözümü olmayan sorunlardan, mutsuz eden ilişkilerden uzak durmak gerekiyor. Sağlığınız bozulmadan enerjinizi çok daha güzel yaşayabileceğiniz ve sizin seçeceğiniz farklı bir iş, farklı bir çevre, hobi, spor, sosyal aktiviteler, hayvan besleme, yeni dostluklar ve arkadaşlıklar gibi alanlara yönlendirebilirsiniz,

- Dengeli beslenin, yeterli uyku uyuyun, doğru nefes alıp verin,

- Her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıklardan uzak durun. Bilgisayar ve cep telefonunuzun günlük kullanım süresini kısaltın. Oyun ya da sosyal medya bağımlısı olmayın. Tabii hayatınızda sigara, alkollü içecek ya da başka bağımlılık yapıcı maddeler varsa hayatınızdan çıkartın, çıkartamıyorsanız tedavi olun,

- Tabiatla baş başa olun. Toprak, ağaç, çiçek, bahçe işleri. Tabiatta geziler, yürüyüşler yapın. Bütün negatif enerjinizi atın.