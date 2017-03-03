İşte satış tarihi!

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, satış Pazartesi günü saat 09.00’da Daire’nin Kağıt ve Buluntu Ambarı’nda gerçekleştirilecek.
Satışlar, nakit veya günlük çek karşılığında olacak.
Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, satış Pazartesi günü saat 09.00’da Daire’nin Kağıt ve Buluntu Ambarı’nda gerçekleştirilecek.
Satışlar, nakit veya günlük çek karşılığında olacak.
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