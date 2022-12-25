  • BIST 5.454,79
  • Altın 1079.563
  • Dolar 18.67
  • Euro 19.8053
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

İşte seçimi kazanan 18 Belediye Başkanı..

» »
İşte 18 Belediye Başkanı..
İşte seçimi kazanan 18 Belediye Başkanı..

İşte 18 Belediye Başkanı...

Lefkoşa: Mehmet Harmancı

Girne: Murat Şenkul

Mağusa: Süleyman Uluçay

İskele: Hasan Sadıkoğlu

Güzelyurt: Mahmut Özçınar

Lefke: Aziz Kaya

Gönyeli: Hüseyin Amcaoğlu

Çatalköy- Esentepe: Ceyhun Kırok

Tatlısu: Hayri Orçan

Mesarya: Ahmet Latif

Geçitkale- Serdarlı: Halil Kasım

Mehmetçik- Büyükkonuk: Hatice Çimen Tuğlu

Alsancak- Lapta: Fırat Ataser

Dipkarpaz- Erenköy: Hamit Bakırcı

Dikmen: Yüksel Çelebi

Beyarmudu: B. Bebek

Değirmenlik- Akıncılar: Ali Karavezirler

Yeniboğaziçi: Katip Demir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balalan - Kaplıca Anayolu'nda Kaza! İki Yaralı25 Aralık 2022 Pazar 19:41
  • Meteoroloji’den fırtına uyarısı…25 Aralık 2022 Pazar 18:44
  • Seçime katılım oranı yüzde 32.58!25 Aralık 2022 Pazar 15:04
  • Elektrik Direklerindeki Kabloları Keserken Polise Yakalandılar!25 Aralık 2022 Pazar 14:06
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı25 Aralık 2022 Pazar 13:43
  • Küçük Kaymaklı’da Şehit Düşenler ve Mücadelenin Simge İsimlerinden Şehit Hüseyin Ruso Anıldı25 Aralık 2022 Pazar 13:03
  • “Tanışkan Projesi” KKTC’de tanıtıldı24 Aralık 2022 Cumartesi 19:33
  • Kıbrıs'ta Rumların katlettiği anne ve 3 oğluna yönelik vahşetin belgeseli yayınlandı24 Aralık 2022 Cumartesi 18:31
  • Bay-Sen, BRTK’nın Kuruluş Yıldönümü İçin Mesaj Yayımladı24 Aralık 2022 Cumartesi 17:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar, AA’nın ”Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı24 Aralık 2022 Cumartesi 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti