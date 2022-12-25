İşte seçimi kazanan 18 Belediye Başkanı..

İşte 18 Belediye Başkanı...
Lefkoşa: Mehmet Harmancı
Girne: Murat Şenkul
Mağusa: Süleyman Uluçay
İskele: Hasan Sadıkoğlu
Güzelyurt: Mahmut Özçınar
Lefke: Aziz Kaya
Gönyeli: Hüseyin Amcaoğlu
Çatalköy- Esentepe: Ceyhun Kırok
Tatlısu: Hayri Orçan
Mesarya: Ahmet Latif
Geçitkale- Serdarlı: Halil Kasım
Mehmetçik- Büyükkonuk: Hatice Çimen Tuğlu
Alsancak- Lapta: Fırat Ataser
Dipkarpaz- Erenköy: Hamit Bakırcı
Dikmen: Yüksel Çelebi
Beyarmudu: B. Bebek
Değirmenlik- Akıncılar: Ali Karavezirler
Yeniboğaziçi: Katip Demir
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.