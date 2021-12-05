İşte son anket! 1. Parti değişti! Çok çarpıcı sonuçlar var!

Detay Gazetesi’nin 13,14,15 Kasım günlerinde 1410 kişi ile 69 noktada 39 anketör ile yüz yüze yaptırdığı KASIM 2021 kamuoyu yoklamasında Kıbrıs Türk halkına seçime katılma olasılığı olan 12 siyasal parti soruldu. Kamuoyu yoklamasının hata payı %3,08 hesaplanırken %95 güven aralığı olduğu belirtildi. Partilerin altısı meclise girebilecekken diğer altısı ise Meclis dışında kalacak.

I.PARTi BOYKOTÇULAR!

BOYKOT EĞİLİMİ HIZLA ARTIYOR

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı %64’de kaldı. Detay KASIM 2021 anketinde Halkın %25,23’i ise sandığa gitmeyeceğini belirtti bu oran Ekim 2021 anketinde %20 idi. Sandığa gidip gitmeme konusunda kararsızların oranı %5,76 olarak dikkat çekti, seçmenlerin %4,19’u ise bu soruya cevap vermedi.

6 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Anket sonuçlarına göre bu hafta sonu seçim yapılacak olsa kararsızlar ve karma oy vereceğim diyenlerin oranı da dağıtıldığı zaman 6 siyasi partinin %5 olan ülke barajını geçtiği görülmekte. Buna göre UBP %37,90 , CTP %21,86 , HP %9,96 , TDP %9,57, YDP %9,31 ve DP% 7,89 oy alarak ülke genelindeki %5 barajını aşıp parlamentoya girmekte. Kasım ayında yapılan ankette , Bağımsızlık Yolu %1,03 MP %0,91 , YKP %0,78 , BKP %0,39 TKP-YG %0,26 ve MDP’nin %0,13 oy alarak ülke genelinde uygulanan %5 barajının çok altında kalarak parlamentoda temsil edilemeyeceğini ortaya çıkmaktadır.

UBP AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİ

Detay KASIM 2021 anketine göre UBP yine birinci sırada çıkarken, 2018 seçimlerindeki oylarını koruyan ana muhalefet CTP ikinci sırada. Bir önceki seçimde ciddi bir oy oranı yakalayan HP ise ciddi bir kayıp yaşayarak %9,96 oy alabiliyor. TDP geçen seçimlerde aldığı oy oranını az da olsa artırmış görünüyor. YDP Bertan Zaroğlu’nun UBP’ye katılması ile yeniden bir yükseliş ivmesi yakalamış durumda. DP ise geçen seçime göre tutunabilmiş durumda. TDP, YDP,HP, ve DP 3. Parti olmak için kıyasıya bir yarış içerisinde. Geçtiğimiz seçimlerde HP’ye giden oyların yaklaşık yarısı eski adreslerine geri dönüyor. HP ciddi oy kaybederken UBP, TDP bu oyların belli oranlarda yeni adresleri oluyor.

CTP’DE BOYKOT, HP’DE UMUTSUZLUK, TDP’DE HARMANCI VE GENÇ SEÇMEN ETKİSİ

DETAY Ekim ve Kasım anketleri arasında belirgin olarak boykota yönlenme olduğu görülüyor. Boykot eğiliminde olan seçmenin çok büyük oranda daha önceki seçimlerde CTP’ye oy vermiş seçmen olduğu görülüyor. Bu bir önceki EKİM 2021 anketinde %25 civarında görünen CTP oyunun KASIM 2021 anketinde %21’e gerilemiş olmasındaki en büyük etki olduğu görülüyor. TDP’nin ise özellikle kentli ve genç Z kuşağı seçmenin Akıncı ve Mehmet Harmancı etkisi ile yeni adresi olduğu görülüyor. EKİM 2021 anketinde %8,77 oy desteği görünen TDP KASIM 2021’de 9,57 seçmen desteğine ulaşmış durumda.

EN BÜYÜK GRUP BOYKOTÇULAR ve KARARSIZLAR

Detay KASIM 2021 anketine göre en büyük kitle sandığa gitmeyecek olanlar ve kararsızlar. Ankete göre seçmenlerin %25’i sandığa gitmeyecek. Sandığa gitmeyeceklerin büyük çoğunluğunun daha önce CTP ve Akıncı’ya oy vermiş seçmen olduğu görülüyor. Sandığa gidip gitmeme konusunda kararsız/ fikir beyan etmeyenler ise yaklaşık %10 oranında.

SEÇİM PERFORMANSLARI ÖNEMLİ

Ankete katılanların %45.9’u ise kendini siyasi yelpazenin herhangi bir noktasında tanımlamıyor. Seçim sürecinde partilerin performansları ciddi anlamda belirleyici olacağı görülüyor. Topluma yeniden umut ve güven verebilecek partilerin büyüme ihtimali yüksek görülüyor.

Parti Örneklem DAĞITILMAMIŞ EKİM 2021

DETAY ANKET KASIM 2021

DETAY ANKET UBP 293 20,82 39,53% 37,90% CTP 169 12,01 25,26% 21,86% HP 77 5,47 9,36% 9,96% TDP 74 5,26 8,77% 9,57% YDP 72 5,12 6,84% 9,31% DP 61 4,34 6,24% 7,89% BY 8 0,57 0,29% 1,03% MP 7 0,50 0,27% 0,91% YKP 6 0,43 0,59% 0,78% BKP 3 0,21 0,15% 0,39% TKPYG 2 0,14 0,15% 0,26% MDP 1 0,07 0,15% 0,13% KARMA 139 9,88 KARARSIZ 81 5,76 F/CEVAP YOK 59 4,19 S. GİTMEYCEK 355 25,23 TOPLAM 1407

KISA KISA NOTLAR

1 Karma oylar arttı Ekim’den Kasım’a %7,41'den yaklaşık %10'a yükseldi 2 Sandığa gitmeyeceğim diyenler %20,84'den %25,23'e yükseldi 3 UBP tüm anketlerde açık ara 1. Parti çıkıyor 4 CTP 2018 seçimindeki %21 oyunu koruyor 5 HP,TDP,YDP ve DP 3. olmak için yarışıyor 6 Meclise %5 barajını aşıp 6 parti girebiliyor 7 Bağımsızlık Yolu %1'i aşıyor 8 TDP'de Akıncı ve Harmancı Faktörü ve kentlerde genç oylar dikkat çekiyor 9 YDP de hızlı toparlanma yaşanıyor ve oyları yükseliyor





DETAY 2018 Yılında da sonuçları bilmişti