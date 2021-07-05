İşte son anket!

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin seçim anketi sonuçlarına göre, "bu pazar seçim olsa", AKP yüzde 29,3; CHP, yüzde 27; İyi Parti, yüzde 12,6; HDP yüzde 11,6; MHP, yüzde 6,5 oy alıyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, seçmen eğilimini ölçmek amacıyla Türkiye genelinde 21-28 Haziran tarihleri arasında anket yaptı. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Antep, Kars, Mardin, Mersin, Urfa, Van, Antalya, Konya, Bursa, Muğla, Samsun ve Artvin'de yapılan anket kapsamında bin 8 kişi ile online ve telefonla üzerinden görüşme yapıldı.

Katılımcıların yüzde 58,3’ü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin sorulan soruya “başarılı bulmuyorum” dedi. Sistemi "başarılı" bulanların oranı yüzde 20,2’de kaldı. “Mevcut hükümetin ülkeyi yönetme performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 20,7’si "başarılı", yüzde 59,2’si başarısız cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 20’si ise “Kararsızım” şeklinde yanıt verdi.

Katılımcılara “Sizce HDP nasıl bir ittifakta yer almalı?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 35,9’u “Hiçbir ittifakta yer almamalı”, yüzde 32,8’i “Millet ittifakında yer almalı”, yüzde 16’sı “Deva Partisi ve CHP’nin içinde olduğu yeni bir ittifakta olmalı”, yüzde 15,3’ü “Cumhur ittifakında yer almalı” yanıtı verdi. HDP hiçbir ittifakta yer almamalı diyen seçmenin yüzde 80,4’ü önceki seçimde HDP’ye oy verdiğini açıklarken, CHP’ye oy vermiş önemli bir seçmen grubu da içinde HDP ile Deva Partisinin olduğu yeni bir ittifak önerdiği görüldü.

“Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 28’i “Recep Tayyip Erdoğan”, yüzde 14,6’sı “Partimin gösterdiği aday kimse ona oy veririm”, yüzde 13,7’si “Kemal Kılıçdaroğlu”, yüzde 10,6’sı “Ekrem İmamoğlu”, yüzde 7,3’ü “Selahattin Demirtaş”, yüzde 6,3’ü “Meral Akşener” yanıtı verdi. Verilen yanıtlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oylarında 13 puanlık düşüş dikkat çekiyor.

“Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların

yüzde 29,3’ü “AKP”,

yüzde 27’si “CHP”,

yüzde 12,6’sı “İYİ Parti”,

yüzde 11,6’sı “HDP”,

yüzde 6,5’i “MHP”,

yüzde 2,9’u “DEVA Partisi”,

yüzde 1,2’si “Gelecek Partisi” ve

yüzde 0,2’si “Saadet Partisi”

yanıtı verdi.

Yanıtlara göre AKP 7,4 puan, MHP 1,5 puan gerilerken, muhalefet partilerin oylarının arttığı görülüyor.