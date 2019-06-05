  • BIST 90.346
  • Altın 246,085
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

İşte son hava tahminleri...

» »
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6 -12 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
İşte son hava tahminleri...

 

 Hava sıcaklığı hafta boyunca 33-36 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6 -12 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve Cuma günü az bulutlu ve açık; Cumartesi günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve sabah saatleri sisli; Pazar günü parçalı çok bulutlu; Pazartesi az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı günü parçalı bulutlu ve Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 33 - 36 derece,  sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava durumu, yarın yer yer ...08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:30
  • Yarın ve Cuma yağmur bekleniyor01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:28
  • Bahar geliyor hava ısınacak22 Nisan 2019 Pazartesi 15:17
  • Kış geri geldi.. Yarın yüksek tepelere karla karışık yağmur bekleniyor20 Nisan 2019 Cumartesi 13:50
  • Yağmur yeniden geliyor...15 Nisan 2019 Pazartesi 15:36
  • Hava nasıl olacak? Son hava durumu...08 Nisan 2019 Pazartesi 12:37
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?05 Nisan 2019 Cuma 18:11
  • Hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı03 Nisan 2019 Çarşamba 15:41
  • Meteoroloji Dairesi, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu28 Mart 2019 Perşembe 16:33
  • Bugün hava nasıl olacak?28 Mart 2019 Perşembe 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti