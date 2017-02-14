İşte son yapılan referandum anketinin sonuçları

Gezici Araştırma, 4-5 Şubat tarihlerinde, 24 il, 85 ilçe ve 135 mahalle ve köyde 2 bin 860 katılımcıyla referandum anketi yaptı. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 43,7’si “evet” demek istediğini ifade ederken yüzde 45,7’si “hayır” diyeceğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 10,6’sı ise “kararsız” olduğunu belirtti. Kararsızlar bilimsel bir yöntemle ağırlıklarına göre dağıtıldığında, “evet” diyenlerin oranı yüzde 48,9, “hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 51,1 olarak belirlendi.