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İşte Sonar anketi...

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İşte Sonar anketi...
İşte Sonar anketi...

Türkiye'deki erken seçime kısa bir zaman kalırken SONAR'ın yeni seçim anketi açıklandı. Ankette AK Parti-MHP ittifakı yüzde 46.9 alırken CHP'nin oyu yüzde 23.8 olarak gözüküyor.

Avukat Fidel Okan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın sunduğu programda SONAR’ın son seçim anketini açıkladı.

HDP BARAJI AŞIYOR

Avukat Okan, “İktidar seçimi kaybetti ancak muhalefet henüz kazanamadı” ifadelerini kullandı. Okan, “AKP-MHP ittifakı yüzde 50’yi geçemiyor, yüzde 46.9 olan Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan CHP yüzde 23.8, İyi Parti-Saadet Partisi (SP) İttifakı yüzde 14.5, HDP ise barajı aşarak 11.3 oy oranına ulaşıyor” dedi.

'SP-İYİ İTTİFAKINDA OYLAR ARTAR'

İYİ Parti-Saadet Partisi ittifakının oy potansiyelinin giderek artabileceğine dikkat çeken Okan, anket yapıldığında İYİ Parti ve SP’nin ayrı ayrı ankete katılanlara sorulduğunu, ittifakın sorulmadığını belirtti. Okan, İYİ Parti-SP ittifakı kurulduğunda oy oranının yükselebileceğini dile getirdi.

'İKTİDARA CİDDİ KIRGINLIKLAR VAR'

İktidara yönelik halkın tepkisinin gittikçe arttığını iddia eden Okan, “Dışarı çıktığınızda da gerçekten iktidara yönelik ciddi kırgınlıkların oluştuğunu, iktidarın kendi tabanında da ciddi huzursuzlukların baş gösterdiğini, bu kadar da olmaz denmeye başlandığını görüyorsunuz” dedi.

'TEK ÇARE MUHALEFETİN HATASINI BEKLEMEK'

CHP’nin seçime girmesi için İYİ Parti’ye 15 milletvekili vererek 'çok iyi oyun kurduğunu' söyleyen Okan, iktidarın seçimi kazanmak için tek çaresinin muhalefetin yapacağı hataları beklemek olduğunu ifade etti.

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