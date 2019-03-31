İşte sonuçları belli olan iller (AA) #Seçim2019

Anadolu ajansına göre şu an kesinleşen sonuçlar:
Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
Ankara
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre bazı illerde kazanan adaylar belli oldu.
Bitlis Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
Artvin Belediye Başkanlığını, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.
Kilis Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.
Sivas Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.
Rize Belediye Başkanlığını, AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı.
Bilecik Belediye Başkanlığını, CHP adayı Semih Şahin kazandı.
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