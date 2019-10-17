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İşte Suriye'de son durum! Esad güçleri Kobene'ye ve Menbice'de girdi

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İşte Suriye'de son durum! Esad güçleri Kobene'ye ve Menbice'de girdi
İşte Suriye'de son durum! Esad güçleri Kobene'ye ve Menbice'de girdi

İşte Suriye'de son durum! Esad güçleri Kobene'ye ve Menbice'de girdi.

Sputnik muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre Suriye ordusuna bağlı birlikler, bu akşam saatlerinde Kobani kentine giriş yaptı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem evi de büyük bir konvoyla, Rus askerleri eşliğinde kente giren birliklerin havadan da korunduğunu bildirdi.

Suriye ordusu askerleri, kentin batı, doğu ve güneyinde konuşlandılar. Yarın da kente takviye güçlerin geleceği kaydedildi.

Öte yandan Suriye ordusunun ABD'nin çekildiği başka yerlere de girmesi bekleniyor.

Türkiye sınırında yer alan ve 5 yıl önce IŞİD'den alınan Kobani, büyük bir stratejik öneme sahip.

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