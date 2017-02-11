İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor'da Fulya, Sema ve Denisa'nın ardından kimin eleneceği belli oluyor. Survivor'ın dördüncü eleme haftası, ünlüler takımı ile gönüllüler takımının ödül oyununda karşı karşıya gelmesiyle başladı.

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Hamburger ve patates ödülü gönüllülerin olurken; tost ve sevgililer günü hediyesi gönderme ödüllerini erkeklerde Çılgın Sedat, kızlarda ise Sema kazandı. Sedat'ın ünlüler adasında rahatsızlanması, Çılgın Sedat'ın sağlık durumu nasıl? sorusunu gündeme getirdi. Dokunulmazlık oyunu görüntülerinde Serhat'ın acı içinde kıvranması da Serhat Akın'ın sağlık durumu ile ilgili endişe uyandırdı.

Hamburger ve patates ödüllü oyunun galibi gönüllüler takımı oldu.

Bir sonraki yarışma ise tost ve sevgililer günü hediyesi gönderme ödüllü sembol oyunu oldu.

Sembol oyununu erkeklerde Çılgın Sedat kızlarda ise Sema kazandı.

Böylece ünlüler 3 hafta üst üste sembol oynunu hem erkeklerde hem de kızlarda kazanan taraf oldu. Ünlülerden, kazananlarla birlikte Furkan, İlhan Mansız, Tarık Mengüç, Serhat Akın, Fatih ve Berna ödülü paylaştı.

Survivor'ın cuma günü yayınlanan bölümüne Çılgın Sedat'ın rahatsızlığı damga vurdu. Çılgın Sedat, karın bölgesinde yaşadığı şiddetli sancı sonrası adada muayene edildi ve daha sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı. Çılgın Sedat'ın sağlık durumu nasıl? sorusu gündeme geldi. Cumartesi günkü dokunulmazlık oyunu yarışmalarından Sedat'ın görüntülerinin olması sevenlerini rahatlattı. Ancak yarışma görüntülerinde Serhat Akın'ın sakatlık geçermesi bu sefer de Serhat Akın'ın sağlık durumu nasıl? sorusunu gündeme getirdi. Serhat Akın ve Çılgın Sedat'ın sağlık durumları bugün netlik kazanacak.