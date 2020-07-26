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İşte tablo:Asgari Ücret, 2008 yılından sonra Sterlin olarak %20 kayba uğradı

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İşte tablo:Asgari Ücret, 2008 yılından sonra Sterlin olarak %20 kayba uğradı
İşte tablo:Asgari Ücret, 2008 yılından sonra Sterlin olarak %20 kayba uğradı

Memurlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, iktisatçı Devrim Barçın, asgari ücretin Sterlinde 2008’den bu yana yüzde 20 kayba uğradığını söyledi

Barçın Twitter’dan “KKTC'de yıllara göre Asgari Ücret ve Sterlin karşılığını aşağıda hazırladığım tabloda görebilirsiniz dostlar. Asgari Ücret, 2008 yılından sonra Sterlin olarak %20 kayba uğramıştır yani alım gücü azalmıştır. Ekonomi politiktir ve politika tercihiniz de siyasi düşüncenizin ürünüdür.” diye yazdı ve tablo paylaştı.

 

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