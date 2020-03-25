Şimdilerde tüm dünyaya diz çöktüren Koronavirüs salgını ülkeleri ekonomik ve sosyolojik olarak farklı yaptırımlara itiyor. İnsanlığın Tarih boyunca savaştığı hastalıkların, hanedanlıkların çöküşlerinden sömürgeciliğin artışına ve hatta iklimin soğumasına kadar uzun süreli büyük etkileri oldu. İşte tarihin değişmesine yol açan beş salgın hastalık ve sonuçları.