İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık
Şimdilerde tüm dünyaya diz çöktüren Koronavirüs salgını ülkeleri ekonomik ve sosyolojik olarak farklı yaptırımlara itiyor. İnsanlığın Tarih boyunca savaştığı hastalıkların, hanedanlıkların çöküşlerinden sömürgeciliğin artışına ve hatta iklimin soğumasına kadar uzun süreli büyük etkileri oldu. İşte tarihin değişmesine yol açan beş salgın hastalık ve sonuçları.
Koronavirüs salgını dünya çapında milyonlarca insanın yaşam şeklini önemli ölçüde değiştiriyor ve bu değişimlerin çoğu kalıcı olacak. Binlerce can alan katil virüs geçmişte yaşanan ölümcül salgın hastalıkları da gündeme getirdi.
25 Mart 2020 Çarşamba 17:59
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