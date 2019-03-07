İşte TC KKTC Ekonomik Protokol taslağı

Aylardan beridir tartışılan TC-KKTC Ekonomik Protokol’ünün taslağı belli oldu. Sektörel bazda hazırlanan protokolün son bir kez daha müzakere edilerek yakın bir gelecekte imzalanması bekleniyor.

TC-KKTC EKONOMİK PROTOKOL TASLAĞI:

Turizm Sektörü

1. Turizm Stratejik Planı’nın çıkarılacak, plan izleme komisyonunu kurulacak ve tespit raporları hazırlanacaktır.

2. Yerli ürünlerin sunulduğu Gastronomi Festivali düzenlenecektir. (Eylül-Ekim 2019)

3. Turizm sektöründe yerli ürünlerin kullanımının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam etmesi, tespit edilen ürünlerin üretimi ve pazarlaması için koperatifleşme ve organizasyon desteklenecektir. Ayrıca üretim ve pazarlama için hibe ve kredi olanağı sağlanacaktır.

4. Turizm istatistiklerinin geliştirilmesi adına T.C.’de kullanılan Turizm istatistikleri yazılım sistemi Turizm ve Çevre Bakanlığı’na adapte edilecektir.

5. Turizm Teşviklendirme Esasları gözden geçirilip yenilenecektir. (denetimi ve kapsamı açısından)

Ulaştırma ve Telekomünikasyon Sektörü

1. Denizcilik İşleri Dairesi Yasası’nın çıkartılması ve eş zamanlı olarak K.T. Liman İşçileri Şirketi fesh edilecektir.

2. Mağusa Yük Limanı, Kalecik Yük Limanı ve Mağusa Turizm Limanı’na dönüştürme projesi ile Girne Antik ve Turizm Limanlarının gelişimini içeren projelere ilişkin fizibilite ve şartname çalışmalarının tamamlanacak ve ardından kamu-özel işbirliği çerçevesinde ihaleye çıkılacaktır.

3. Telekomünikasyon Dairesi projesi daha ileri bir tarihte iki tarafca tekrar değerlendirilecektir.

Doğal Kaynaklar ve Tarım Sektörü

1. Tarımsal kayıtlara yönelik Tarım Entegre Kayıt Bilgi Sistemi oluşturulacaktır.

2. Gıda güvenliği alanında sınır kontrol noktaları geliştirilecektir.

3. Mezbaha standartları uygulanacaktır.

4. Gıda ve Yem Güvenliği denetim sistemi programı oluşturulacaktır.

5. Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması adına test yapılması ve küçükbaşlara yönelik scrapie taraması yapılacaktır.

6. Süt sektörü ve hellim ticareti strateji ve eylem planı hazırlanacaktır.

7. Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı hazırlanacaktır.

8. İyi tarım uygulamalarına ilişkin mevzuat hazırlanacak ve yürürlüğe girecektir.

Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sektörü

1. Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü Süt fiyatları ile uyumlaştırılacak ve detaylandırılması yapılacaktır.

2. Maliye Bakanlığı, DPÖ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılacağı komisyonca Genel Sağlık Sigortası gözden geçirilecek, durum tespiti yapılacak ve Eylem Planı’nın ortaya koyulması amacıyla rapor hazırlanacaktır.

Eğitim Sektörü

1. İlköğretim’de nakil tüzüğünün değiştirilerek branşlaşma düzenlemesi yapılacak ve öğretmen başına düşen öğrencinin OECD ortalaması yakalanması sağlanacaktır.

2. “A” “B” öğretmen uygulaması kriterlerinin değiştirilerek öğretmenlerin haftalık ders saati yükümlülükleri artırılacaktır.

3. 2019-2020 öğretim yılında Okul Öncesi Eğitimde tam gün uygulamasına başlanacaktır.

4. Öncelikle turizm sektöründe Meslek Edindirme kursları başlatılacak ve sonuçları izlenerek periyodik olarak raporlanacaktır.

5. Yükseköğrenim Strateji Belgesi hazırlanacaktır.

6. YÖDAK Denetim Tüzüğü yapılacaktır.

7. Üniversitelerin Stratejik Plan yapma zorunluluğu için yasal zemin hazırlanacaktır.

Sanayi Sektörü

1. T.C. ile ticaretin TL cinsinden olması ile ilgili çalışma grubu oluşturulacak ve çalışmaya başlanacaktır. Hazırlanacak rapor doğrultusunda TC-KKTC ticari işbirliği anlaşması güncellenecektir. (TC-AB Gümrük Birliği Anlaşması yapısında bir anlaşma)

2. OSBler Yasası çıkarılacaktır.

3. Sanayi Sicil Yasası Meclise gönderilecek ve Tüzükleri hazırlanacaktır.

4. Gümrük otomasyonu ile ilgili yasal mevzuat uyumlaştırılması çalışması tamamlanacaktır.

Enerji Sektörü

1. Enerji Dairesi kurulacaktır.

2. Enerji Verimliliği Yasası Meclis’e sevk edilecektir. (Mayıs 2019)

3. Kıbtek’de Yönetim Kurulu profesyonelleşecek, maaşlara ilaveten verilen özlük hakları gözden geçirilerek maliyetler azaltılacaktır.

4. Ekim 2016 tarihinde imzalanan Enerji İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kablo projesi uygulama antlaşması imzalanacak ve antlaşmanın yürütülmesine ilişkin yöntem belirlenecektir.

5. KIBTEK fonksiyonlarına göre ayrıştırılacaktır.

Bilişim Sektörü

1. AR-GE Yasası çıkarılacak, AR-GE ve Teknopark Yasaları tüzükleri çıkarılacak ve ilgili kurullar oluşturulacaktır.

Finans Sektörü

1. Kooperatif Merkez Bankası’nın yapılanma planının yapılması

-Bankanın yapılanma planının yapılması

-Banka iştiraklerinin Bankadan ayrılması

-Banka yönetiminin profesyonelleştirilmesi

2. Devletin Kooperatif Merkez Bankası’na günümüze dek olan borçlarının geri ödeme planının yapılması

3. Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin Yasalarının çıkarılması

4. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasının çıkarılması

5. Vakıflar Bankası Yönetimi’nin profesyonelleştirilmesi

Kamu Yönetimi ve Mali Disiplinin Sağlanması

1. Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadeleye devam edilecektir. Bu amaçla Eylem Planı yeniden gözden geçirilip günün koşullarına uyarlanacaktır.

2. Gerek Vergi yasalarında gerek diğer yasalarda yer alan teşvik, indirim ve istisnalar gözden geçirilerek gelir elde edecek şekilde mevzuatlarda düzenlemeler yapılacaktır.

3. Gelirler bütçesinde tüm gelir kalemleri günümüz gereksinim ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirilecektir.

4. Muhasebe Denetim Meslek Yasası çıkarılacaktır.

5. Yeni Kamu Görevlileri Yasası çıkarılacaktır.

6. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çıkarılacaktır.

7. Kamu İhale (Değişiklik) Yasası çıkarılacaktır.

8. İstatistik Kurumu Yasası çıkarılacaktır.

9. 2019 Bütçesinde varolan bütçe açığının düşürülmesine yönelik olarak maaş ve maaş benzeri ödenekler dışında kalan tüm ödeneklerden %10 tasarruf edilmesi amacıyla tedbir alınması

10. Kamu idarelerinin personel ihtiyacı ve bu ihtiyacı giderilmemesi halinde ek mesai oranlarının daha yüksek olacağı göz önüne alınarak istihdam oranlarının 1. Yıl için %100, 2. Yıl için %80, 3. Yıl %60 olması

11. Ek mesai harcamalarının azaltılmasıyla ilgili vardiya düzeninin sağlanmasına yönelik ilgili idarelerde bu yönde bir çalışma yapılarak ihtiyaç duyulacak sayı her iki tarafın da mutabakatı ile istihdam kotasının dışında istihdamın sağlanması.