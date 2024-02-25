İşte TDP yetkili kurullarına seçilenler.. Tam liste...

Çeler’in konuşmasının ardından, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurumu üyeleri belirlendi. Aday sayısının denkliğinden dolayı, parti organlarına yönelik oylamaya gidilmedi.
Parti Meclisi üyeleri
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı’nda seçilen parti meclisi üyeleri şu şekilde:
“Lefkoşa: Suphi Hüdaoğlu, Tacan Reynar, Evrim Hınçal, Ersen Sururi, İlke Davulcu, Güner Ersen, Zuhal Koreli, Mehmet Miralay, Tahir Hoca, Erman Yaylalı, Hüseyin Hallaçoğlu, Nimet Harmancı, Nalan Ersümer, Çelen Çağansoy, Ceran Tunalı, Kemal Baykallı
Mağusa: Yasemin Çobanoğlu, Ahmet Denizer, Ahmet Kaplan, Hakkı Demir, Redif Ekinci, Erfan Arefi, Ali Özaltın, Barış Başel, Gizem Davulcu, Bora Rifatoğlu, Nevzat Köle, Yusuf Osman, Nevzat Özkunt
Girne: Özer Kaan, Suat Bağseven, Elmas Tokay, Muhammet Gözay, Sibel Karaca, Özkan Konca, Mustafa Ertanın, Tevfik Aytekin, Serkan Bülbülcü, Seda Girgin, Sinem Denizer
İskele: İlknur Işıl Türkmen, Mürüde Çelikağ, Hüseyin Özaltıner, Müge Çuvalcıoğlu, Tezcan Dereli
Güzelyurt: Hasan Umur, Cemal Darbaz, Faik Arçay
Lefke: Hasan Özadalı, Fevzi Karani
Yüksek Disiplin Kurulu
Asil üyeler: Mehmet Davulcu, Erdoğan Bekiroğlu, Bekir Hınçal, Esat Varoğlu, Kamil Gilanlıoğulları
Yedek üyeler: Turgut Uluhan, Mehmet Hoca, Gülçin Erkmen
Denetleme Kurulu
Asil üyeler: Boysan Boyra, Hüseyin Harmancı, İlker Bakır
Yedek üyeler: Derviş İnceer
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