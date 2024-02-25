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İşte TDP yetkili kurullarına seçilenler.. Tam liste...

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Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8’inci Olağan Kurultayı’nda yeni Genel Başkan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler oldu. 
İşte TDP yetkili kurullarına seçilenler.. Tam liste...

Çeler’in konuşmasının ardından, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurumu üyeleri belirlendi. Aday sayısının denkliğinden dolayı, parti organlarına yönelik oylamaya gidilmedi. 

Parti Meclisi üyeleri

TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı’nda seçilen parti meclisi üyeleri şu şekilde:

“Lefkoşa: Suphi Hüdaoğlu, Tacan Reynar, Evrim Hınçal, Ersen Sururi, İlke Davulcu, Güner Ersen, Zuhal Koreli, Mehmet Miralay, Tahir Hoca, Erman Yaylalı, Hüseyin Hallaçoğlu, Nimet Harmancı, Nalan Ersümer, Çelen Çağansoy, Ceran Tunalı, Kemal Baykallı

Mağusa: Yasemin Çobanoğlu, Ahmet Denizer, Ahmet Kaplan, Hakkı Demir, Redif Ekinci, Erfan Arefi, Ali Özaltın, Barış Başel, Gizem Davulcu, Bora Rifatoğlu, Nevzat Köle, Yusuf Osman, Nevzat Özkunt

Girne: Özer Kaan, Suat Bağseven, Elmas Tokay, Muhammet Gözay, Sibel Karaca, Özkan Konca, Mustafa Ertanın, Tevfik Aytekin, Serkan Bülbülcü, Seda Girgin, Sinem Denizer

İskele: İlknur Işıl Türkmen, Mürüde Çelikağ, Hüseyin Özaltıner, Müge Çuvalcıoğlu, Tezcan Dereli

Güzelyurt: Hasan Umur, Cemal Darbaz, Faik Arçay

Lefke: Hasan Özadalı, Fevzi Karani

Yüksek Disiplin Kurulu

Asil üyeler: Mehmet Davulcu, Erdoğan Bekiroğlu, Bekir Hınçal, Esat Varoğlu, Kamil Gilanlıoğulları

Yedek üyeler: Turgut Uluhan, Mehmet Hoca, Gülçin Erkmen

Denetleme Kurulu

Asil üyeler: Boysan Boyra, Hüseyin Harmancı, İlker Bakır

Yedek üyeler: Derviş İnceer 

 

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