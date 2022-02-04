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İşte TDP'de yeni seçilen MYK

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İşte TDP'de yeni seçilen MYK
İşte TDP'de yeni seçilen MYK

İşte TDP'de yeni seçilen MYK...

TDP Parti Meclisi bu akşam toplandı. Toplantıda Genel Sekreterliğe yapılan seçim sonucunda Av. Mine Atlı getirildi.

Parti Meclisi ayrıca istifa eden MYK yerine de seçim yaptı.

İşte TDP'nin yeni MYK üyeleri...

 

1- Redif Ekinci

2- Doğa Yalçın

3- Erdoğan Bekiroğlu 

4- Siber Aybar

5- İlknur Işıl Türkmen

6- Çelen Çağansoy

7- Mustafa Karadayı

8- Nalan Ersümer

9- Hasan Umur

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