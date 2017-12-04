İşte telefon pilinizi en çok tüketenler

Son günlerde telefonunuzun bataryasının fazlasıyla size yetmediğinden mi yakınıyorsunuz? Sürekli telefonu şarja takmak zorunda mısınız? Akıllı telefonunuzun pilini tüketen şeyler neler ve bunlar nasıl durdurulur?

Akıllı telefonlarımız artık çok fazla şey yapabiliyorlar ve bu sebeple adeta dijital kelepçelerimiz haline geldiler. Onlarsız olmuyor, yapamıyoruz. Neyse ki bataryaları tükeniyor da bir kenara kaldırmamız mümkün olabiliyor.

Öyle mi? Hiç sanmıyoruz! Zira mobil şarj cihazları da artık hayatımızın bir parçası. Eğer yanımızda yoksa zaten o halde çevrede çılgınlar gibi priz arıyoruz. Evet, cep telefonunun pilinin tükenmesi, yoğun kullanımımızla doğru orantılı. Ancak siz kullanmasanız da, onu yoran bir şeyler var. Ve bunlar, telefonun pilini hızla boşaltabiliyor. Peki, bunlar nedir ve nasıl durdurulur? Adım adım açıklıyoruz.

1 - Zayıf sinyal

Evet, akıllı telefonunuzun pil ömrünü tketen başlıca sebeplerden biri zayıf sinyal oranı oluyor. İster hücresel ağa ister kablosuz ağa bağlı olun fark etmez, eğer sinyal kalitesi stabil değilse, akıllı telefonunuzun sürekli onu stabilize etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de bataryanın büyük bir kısmını siz farkında bile olmadan boşaltır.

Bunu durdurmak ise aslında oldukça kolay. Baktınız telefonunuzun sinyal kalitesi iyi durumda değil ve sürekli "diş" değiştiriyor, o halde en iyi çözüm telefonu uçak moduna almak. Belki mükemmel bir çözüm değil, ancak böylece bataryanız tükenmeyecek.

2 - Aşırı sıcaklık

Akıllı telefonlarımızda lityum iyon pilleri kullanıyoruz. Bu piller ne soğuk ortamları ne de sıcak ortamları seviyorlar. Pil içindeki kimyasal maddeler sıcaklık değişimlerine karşı duyarlı olduğundan, telefonun enerjisini etkiliyor. Özellikle aşırı soğuk ve sıcak ortamlarda uzun süre bulunuyorsanız, bataryalarda kalıcı düşüş meydana gelebiliyor. Bunu engellemek için bu tür ortamlarda olduğunuzda telefonunuzu dışarıda bırakın. Ha, yaşadığınız çevrenin doğası böyleyse, o halde daha "yaratıcı" çözümler üretmek mümkün pek tabii.

3 - Yer takibi

Akıllı telefonların pil ömrünün düşmanlarından bir diğeri ise kuşkusuz sürekli konum takibinin yapılması, yani GPS'in çalışması oluyor. Elbette pil yemesin diye GPS'i kapatın demiyoruz, fakat onu optimize etmeniz önemli.

Optimizeden kastımız, GPS'i kullanan uygulamaları tespit etmeniz ve bunlardan ihtiyacınız olmayanların erişimini engellemeniz. Böylece pil ömrünüz eskisinden çok daha uzun olacak.

4 - Nasıl şarj etmeli?

Akıllı telefonunuzu nasıl şarj ediyorsunuz? Pek çoğumuzun gece yatarken yanı başımıza koyduğumuz bir gerçek. Her gece tam kapasite şarj olan telefon, gün boyunca dejarj oluyor ve bu bir döngüye giriyor. Ancak bunun yerine modern telefonlarda daha ideal şarj yöntemi şu: Minik minik şarj etmek.

Evet, sığ şarjlar, bataryayı tam kapasite dolum yapmaktan daha az yoruyor. Elbette bu yöntemi uygulamak gün içinde her zaman mümkün olmayabilir. Fakat akıllı telefonun bataryasının yüzde 40 ila yüzde 80 arasında bulunması, ideal doluluk oranı olarak açıklanıyor. Eğer yapabiliyorsanız bu yöntemi uygulayın.

5 - Büyük ekranlar

Artık akıllı telefonlarımızın ekranları eskisine göre bir hayli büyük. Öte yandan yalnızca büyük değil, yüksek çözünürlük ve yüksek parlaklık oranlarına sahipler. Şüphesiz ki pil ömrünü uzatmak için ekran parlaklığını düşürme yöntemini duymuşsunuzdur. Duymamış olabileceğiniz bir başka yöntem ise, ekranın kapanma süresini ayarlamak.

Ayarlar menüsü altından belirleyebileceğiniz bu süreyi ne kadar az yaparsanız, telefonu bir kenara koyduktan sonra ekran daha kısa sürede otomatik olarak kapanır ve şarjınız telefonunuzda kalır.

Elbette tek yöntem bu değil. Bazı telefonlarda ekran çözünürlüğünü düşürmek mümkün olurken, ayrıca Always On özelliğini kapatmak da iyi bir çözüm olabiliyor.

6 - Yüksek ses

Belki de bunu hiç düşünmeniz ama evet, telefonun ses seviyesi bile telefonunuzun ömür törpüsü. Eğer telefonunuzun hoparlörünü uzun süreler müzik dinlemek için kullanıyorsanız, pil ömrünün hızla tükendiğini fark edeceksiniz. Bunu azaltmak için sesi kısabilir veya kulaklık kullanabilirsiniz.

7 - Uygulama kullanımı

Telefonunuzda çok sayıda uygulama yüklü ve gün içinde bunların pek çoğunu doğal olarak kullanıyorsunuz. Peki, kullandıktan sonra kapatıyor musunuz? Yani tam manasıyla? Bizce bunu kontrol etmenizde fayda var.

Telefonunuzda açık olan uygulamaları ara ara kontrol etmeniz, arkada açık olan ve pil tüketmeye devam eden uygulamaları tespit etmeniz açısından önemli. O nedenle buna ara sıra bir göz atın. Hatta daha iyisi, aralıklarla ön belleği boşaltan araçları çalıştırın.