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İşte Tinder’ın Türkiye ziyaretçi profili

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Son dört ayda Tinder kullananların sayısı yüzde 57 arttı
İşte Tinder’ın Türkiye ziyaretçi profili

İnternet ölçümleme ve danışmanlık firması Gemius, arkadaşlık uygulaması Tinder'ın Türkiye'deki kullanımına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmada, Tinder’ın gerçek kullanıcı sayıları, kullanıcı başı geçirilen süre, cinsiyet bazlı kullanıcı başı geçirilen süre, cinsiyet dağılımı, yaş dağılımı, sosyoekonomik statü (SES) dağılımı ve eğitim dağılımı olmak üzere yedi başlık oluşturuldu. Aralık 2018-Mart 2019 dönemini kapsayan ve PC platformuna dayanan Gemius Türkiye’nin verileri şöyle:

Yukarıdaki tabloda Tinder’ın PC platformundaki gerçek kullanıcı sayılarını görüyoruz. Aralık 2018-Mart 2019 arası gerçek kullanıcı sayısında yüzde 57 artış görülüyor.

Yukarıdaki tabloda Tinder’da kullanıcı başı geçirilen sürenin Aralık 2018’den Mart 2019’e yüzde 45’lik düşüş var. Fakat Şubat’ta dikkat çeken bir yükseliş var, bunu Sevgililer Günü’ne bağlamak mümkün olabilir.

Cinsiyet bazlı kullanıcı başı geçirilen süreye baktığımızdaysa erkeklerin Tinder’ı kadınlardan iki kat daha fazla kullandığı verisine ulaşıyoruz.

Dördüncü tablo olan cinsiyet dağılımında erkeklerin yüzde 71’lik oranla kadınlara kıyasla önde olduğu görünüyor.

 

Yaş dağılımında ilk sırada yüzde 32 ile 18-24 yaş gençleri görüyoruz. Bu dağılımda dikkat çeken bir nokta, 45 yaş ve üzeri kullanıcıların yüzde 28’lik paya sahip olması.

 

Tinder’ın sosyoekonomik (SES) dağılımında AB gelir grubuna kullanıcıların yüzde 36 ile önde olduğu ortada. DE grubundaki yüzde 10’luk kullanıcı grubunu da not etmekte yarar var.

Tinder kullanıcılarının eğitim durumunda lise ve üniversite eğitime sahip olanların başa baş olduğunu görüyoruz. İlkokul ve altı eğitime sahip kullanıcıların oranının ise yüzde 17 olmasının altını çizelim.

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