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İşte TKP Adaylarının Tam Listesi

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İşte TKP Adaylarının Tam Listesi
İşte TKP Adaylarının Tam Listesi

     23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerine yönelik olarak 11 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılan önseçimle belirlenip sıralanan milletvekili ve kontenjan adaylarının İlçelere göre tam listesi aşağıdadır.

Basınımızın ve kamuoyumuzun bilgilerine getiririz.

Saygılarımızla.      

 

Lefkoşa İlçesi Adayları:

  1.                   Prof. Dr. Mehmet Çakıcı (K)
  2.                   Ersen Sururi
  3.                   İlke Özgür Davulcu
  4.                   Zuhal Koreli
  5.                   Ayşe Buran
  6.                   Sami Dayıoğlu
  7.                   İlker Balkır
  8.                   Ahmet Kablan
  9.                   Hakkı Demir
  10.                   Yalçın Ertrugan
  11.                   Naile Acar
  12.                   Fezile Özataç
  13.                   Korhan Şakir
  14.                   Yeşim Mertli
  15.                   İrfan Akar
  16.                   Meliha Melemendi

 

Gazimağusa İlçesi Adayları:

  1.                   Mustafa Emiroğluları
  2.                   Asiye Beyaz
  3.                   Emin Soyal
  4.                   Hüseyin Hakansoy (K)
  5.                   Umut Kadı
  6.                   Zeynep Dönmez
  7.                   Ayhan Çakıcı Eş
  8.                   Mahir Demir
  9.                   Yücel Yürük
  10.                   Ali Özaltın
  11.                   Emir Genç
  12.                   Ülkü Cengiz
  13.                   Azat Kızıl

 

Girne İlçesi Adayları:

  1.                   Yurdaer Garip
  2.                   Sevilay Dolmacı
  3.                   Seral Çetindal
  4.                   Salih Ataser
  5.                   Fatma Köroğlu
  6.                   Şefik Dereli
  7.                   Celil Akarpınar
  8.                   Muhammet Gözay
  9.                   Hülya Kasap
  10.                   Hüseyin Özdurak
  11.                   Gonca Çağlar Şar

 

İskele İlçesi Adayları:

  1.                   Kemal Yıldız
  2.                   Hüsnü Arslanyürek
  3.                   Cennet Cerit
  4.                   İdris Koç
  5.                   Fatih Bulut

 

 

Güzelyurt İlçesi Adayları:

  1.                   Dilek Say
  2.                   Gönül Kargılı
  3.                   Şifa Ulutaş

 

               Lefke İlçesi Adayları:

  1.                   Tayfur Demirci
  2.                   Hurşit Öztemiz
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