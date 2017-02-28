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İşte tüm ayrıntılar!
Kamuda mesai saatleri nasıl olacak? Kuzey Kıbrıs’ı aylardır meşgul eden gündem kamuda mesai saatleriydi. Hükümet ve Sendikalar arasında yaşanan mesai saati krizi geçtiğimiz hafta sonunda aşıldı.

Peki kamuda mesai saatleri nasıl olacak? Kamu çalışanı mesaiye kaçta başlayacak, mesai kaçta bitecek? Yeni mesai saatleri nezaman uygulamaya konulacak? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

YAZ – KIŞ DÖNEMİ NASIL?

“Kış mesai saatleri 08.00-12.30, 13.00-16.15, haftanın bir günü 08.00-12.30- 13.00-17.30 şeklinde olacak.

Yaz mesai saatleri 07.30-14.00, haftanın bir günü 7.30-12.30- 13.00-17.00 olarak düzenlenecek.

Yaz mesaisi Mayısın ikinci pazartesi başlayıp Eylülün üçüncü pazartesine kadar devam edecek.

YEMEK SAATİ?

Kış mesai saati kapsamında öğleyin, 12.30 ile 13.00 arasında yarım saatlik yemek arası verilecek. Bu yarım saatlik arasında devlet dairelerinde hizmet verilmeyecek, kapılar kapanacak. Yarım saatlik yemek arası için personelin dairelerde kullanacağı odalar belirlenecek.

KAÇ SAAT ÇALIŞILACAK?

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, çalışma saatlerinin yazda haftada 35, kışta haftada 40 saat olacak şekilde düzenleneceğini belirtmişti.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

bunun için yasal değişikliğe gidilecek. Ancak bu yasal değişiklik 1 Mart’a yetişmeyecek. Mart ayı içinde yasa değiştiğinde bir genelgeyle kış mesai saatleri açıklanacak. Karar meclise gönderildi, Mart ayının ilk 10 günü içinde yasal düzenleme yapılmış olacak

AHMET KAPTAN KONUŞTU

KIBRIS TÜRK AMME MEMURLARI SENDİKASI Başkanı Ahmet Kaptan konuyla ilgili olarak HABER KIBRIS’a yaptığı değerlendirmede, hükümet ile yapılan anlaşmanın biran önce hayata geçmesini beklediklerini kaydetti. Kaptan, yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu kaydederek “az çalışalacağı” görüşünün aksine bir saat daha fazla çalışılacağını ve 39 saat olan haftalık çalışma süresinin 40’a çıkartılacağını kaydetti.

Kaynak: HK AJANS

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