İşte tüm maddeler

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 3 ortaklı koalisyon hükümeti protokolünü şöyle açıkladı:

“Ülkemiz sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konusu nedeniyle kritik süreçten geçmektedir. Kıbrıs sorununda dönüm noktasındayız. Atılması gereken adımlar, izlenmesi gereken siyaset vardır. Koronavirüs salgını devam etmektedir. Salgınla mücadelemesi bilimden kopmadan sürdürmeliyiz. Başta halkımız olmak üzere hem çalışma hem iş dünyası devletten sorunlarına çözüm beklemektedir. Bir an önce çalışma yaşamını rahatlatacak tedbirleri almalıyız.

UBP-HP koalisyonundan HP’nin çekildiğini açıklamasından bu yana iktidar boşluğu söz konusudur. Yaşanan bu boşluk nedeniyle alınması gereken rutin kararlar bile alınamıyor. Devletin yapması gereken işlerde büyük aksamalar yaşanmaktadır. Buna ilaveten dünyayla birlikte ülkemizde de vakalarda artış görülmeye başlamıştır. Ülkemizdeki girişleri sıkılıştırılmasını, karantina sürecinin devam ettirilmesini, uçak seferlerinin durdurulmasını gündeme getirmiştir. Böylesi bir tablonun ciddi sorunlar yaşayan KKTC ekonomisine yeni yükler getirdiği aşikardır. Ülkemizin acilen biriken sorunlarını çözecek iktidara ihtiyacı vardır. Bu gerçeklerle hareket eden UBP-YDP-DP ağır ülke koşullarını bilerek, olası diğer koalisyon modellerinin gerçekleşmeyeceğinin saptanması üzerine ellerini taşın altına koyarak koalisyon hükümeti kurma kararı almışlardır.

TEMEL HEDEFLER:

Koalisyon hükümeti ülkeyi 2021 Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğu için meclisimize yapabilecekleri, yakın gelecekte atılması gereken elzem adımları içeren hükümet programı sunacak.

Özellikle yapımı tamamlanan acil durum hastanesinin randımanlı şekilde devreye girmesi için çalışmalar tamamlanacak.

Koronavirüa aşısı temin edilerek, risk grubundan başlayarak vatandaşımız aşılanacak.

Ekonomik sıkıntıların aşılmasını bilim insanlarıyla, tüm sektörlerin görüşlerini ortaya koyabilecekleri, ekonomi danışma kurulu oluştuturulacak.

Bütçenin meclisten bir an önce geçirilmesi sağlanacak.

Anavatan Türkiye ile yeni bir iktisadi mali işbirliği protokolü imzalanması için temas başlatılacak.

Devlete istihdamlara fırsat eşitliği sağlanacak.

Kamuda verimliliğnin arttılması için reformcu bir yaklaşım izlenecek.

Seçim ve halkoylaması yasasında YSK ve Mahkeme Başkanı uyarıları doğrulsunda gerekli düzenlemeler yapılacak.

Halkımızın hassasiyetlerle ülkemizde çalışma izniyle bulunan çalışanların istekleri gözetilerek vatandaşlık konusunda çalışmalar yapılacak.

Gazimağusa-İskele-Yenbioğaziçi imar planı sonuçlandırılacak.

Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecektir.

Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak, Maraş’ın açılma sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliğinde sürdürmek olacak.

Kıbrıs konusunda iki devletli bir çözüm için ileri adımlar atılacak.

Hükümet Kıbrıs konusunda uyum içinde hareket edecek. KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için çalışacaktır.

Federal çözümün, Rum tarafının tutumuyla gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı iki devletli çözümün gerçekleşmesine ağırlık verilecek.

Doğu Akdeniz’deki yaşamsal gelişmeler Türkiye ile değerlendirilecek ve gereken adımlar atılacak.

Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması için adımlar ileri götürülecek.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Bakanlar, hükümet uuygulamalarıyla ilgili eleştirilerini bakanlar kurulu dışında yapamaz. Bakanlar, görev alanları dışında, koalisyon tahamüllerine aykırı beyanat veremez.

Bakanlar, kendi bakanlıklarıyla ilgili konularda kamuoyuna açıklayıcı bilgi verebilir.

Bakanlıklar ve dairelerin bağlılığında fonksiyonellik göz önünde durulacak.

BAKANLIK DAĞILIMI İSE ŞÖYLE:

Başbakanlık – UBP

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı – YDP

Dışişleri Bakanlığı – UBP

İçişleri Bakanlığı – UBP

Maliye Bakanlığı – UBP

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – UBP

Turizm ve Çevre Bakanlığı – DP

Sağlık Bakanlığı – UBP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – DP

Ulaştırma Bakanlığı – UBP

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – UBP