İşte Türkiye demokrasisi...

Kanal D, sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci'nin işine son verdi. İrfan Değirmenci ise bu yaşananların ardından ilk açıklamasını yine Twitter'dan yaptı.

Twitter hesabı üzerinden maddeler halinde neden HAYIR diyeceğini açıklayan Değirmenci, “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!” demişti. İrfan Değirmenci’nin bu açıklaması sonrası Doğan Medya Grubu’ndan yazılı bir metin yayınlandı ve İrfan Değirmenci’nin ‘tarafsızlık’ ilkesini ihlal ederek ‘taraf’ olduğu iddia edildi ve İrfan Değirmenci’nin iş akdinin sonalandırıldığı açıklandı.

İŞTE KANAL D’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Doğan Yayın Grubu olarak “tarafsızlık” en temel ilkemizdir.

Yayın İlkeleri'mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur.

Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları.

Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor.

Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık.

Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur.

Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İRFAN DEĞİRMENCİ TWİTTER’DAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

-Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır

– İrademi, hakkımda karar verme yetkisini teslim edeceğim kişiden adalet önünde hesap soramayacak olmaya, hesabı mahşere bırakmaya #Hayır

– Atatürk’e bitmeyen hınçlarını ve adını dahi anmadan O’nunla hesaplaşma arzularını dizginleyemeyen vefasızların kibirine #Hayır

– Cumhuriyet’i kuran Gazi Meclis’in vergilerimle oluşan bütçenin nasıl kullanılacağına dahi onay veremeyecek hale getirilmesine #Hayır

-Her seferinde aynı yalanları söyleyip hâlâ yalanı büyüterek inandırıcı kılabileceğini düşünen, aklı küçümseyen kasaba siyasetine #Hayır

– Kendi mağduriyetinden başkasına kulağı tıkalı, gözü kapalı olanların bitmek bilmeyen bencil ihtirasına #Hayır

– Topu ayağında tutanın “top benim oynatmam” diyerek maç bitmeden kural değiştirmesine, hem hakem hem kaleci hem santrafor olmasına #Hayır

– Sürekli ölümü gösterip sıtmaya razı etmelere, işimizle, aşımızla, özgürlüğümüz ve canımızla tehdit edilmelere #Hayır

– İstikrarlı bir şekilde kandırılmaya, hep kandırılırken hiç şüphe etmemeye, dere geçilirken kullanılan at olmaya #Hayır

– Zehrin içine koyduğu şekeri bal diye övenlere, şekeri hep kendi yiyenlere, balı küpüyle bitirip doydum demeyenlere #Hayır

– Açın halinden anlamayana, elinde yalnız gururu olanın gururunun da satın alabileceğini düşünene, herkesi aynı kefede tartmaya #Hayır

– Evlat acısına saygısı, insana sevgisi olmayana, savaşı oyun, barışı kumar masası, askeri satranç tahtasında piyon sanana

-Herkesin geleceğinin bir kişinin geleceğine endekslenmesine, bir kişinin ikbalinin herkesin meselesi haline gelmesine #Hayır

– Allah’la kul arasına girilmesine, yalnız Allah’ın bileceği inançların,amellerin sorgulanmasına,dine siyasetle zarar verilmesine #Hayır

– Yetişkin bireylerin nasıl yaşayacağına, yaşayamayacağına, neye inanıp inanmayacağına onlar adına karar verilmesine “afedersin” #Hayır

– Çocukların sevgiyle değil kinle yetiştirilmesine, eğitimde bilimsellikten uzaklaşılmasına, kavramların aşındırılmasına, takiyeye #Hayır

– Demokrasiyi son durağa götüren vasıta, Meclis’i ayaklarda pranga,insan haklarını ne idüğü belirsiz üst akılların oyunu sananlara #Hayır

– Öyle uygun gördüğüm için #Hayır

-Baskıya, dayatmaya, zulme, suçluyken güçlü olana, ötekileştirene, tek tipçiliğe, yok sayılmaya, yok etmeye çalışana #HayırBizVarız

-Bu maddeler benim duygu ve düşüncelerim.”Koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa…”

İRFAN DEĞİRMENCİ’DEN AÇIKLAMA

Referandum oyunu açıklaması üzerine Kanal D’deki işinden ‘tarafsızlık ilkesi’ gerekçe gösterilerek işinden atılan İrfan Değirmenci Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Değirmenci haberin duyulmasının ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Durun önce anneme durumu izah edeyim de sonra konuşuruz.Annem Halk Tv’nin altyazısından öğrenmiş bile Selamı var hepinize, “iyiler sonunda kazanır” diyor” dedi.