İşte Türkiye yurtlarına yerleştirilen 105 öğrencinin tam listesi!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2017-2018 öğretim yılında Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı değişik illerdeki yurtlara yerleştirilme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamaya göre yurtlarda kalmaya hak kazanan KKTC uyruklu ve KKTC-TC çift uyruklu öğrenciler, yurt ödemelerini Ziraat Bankası’na elden veya online https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapabilecek.
Öğrencilerin ödemeler sırasında KKTC kimlik kartı numaralarını kullanmaları gerektiği kaydedildi.
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|ADANA
|CEM
|AYDOĞDU
|ADANA ÖĞRENCİ YURDU
|AKSARAY
|ESRA
|SÜNMEZ
|ALİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|PINAR
|ALTINIŞIK
|GÖLBAŞI KIZ ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|GİZEM
|GÜNGÖR
|GÖLBAŞI KIZ ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|ALEYNA ASYA
|ÇEVİRGEN
|FATMA HANIM ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|ATİLA
|BULANCAK
|TAHSİN BANGUOĞLU YURDU
|ANKARA
|SAMET
|DOĞAN
|ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|FERDANE
|CAF
|EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|BURAK
|DEMİREL
|CEBECİ ERKEK YURDU
|ANKARA
|GÖLGE
|KOZE
|MEHMET AKİF YURDU(ANKARA)
|ANKARA
|AÇELYA
|ÖZATA
|EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|ONUR
|ONGUNER
|CEBECİ ERKEK YURDU
|ANKARA
|DERYA
|KIZILKAYA
|MEHMET AKİF YURDU(ANKARA)
|ANKARA
|HİLAL
|TOSUN
|EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|FAHREDDİN
|BÜYÜKASLAN
|TAHSİN BANGUOĞLU YURDU
|ANKARA
|UMUT
|ÖZGÖKALP
|ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|MELİS
|KARAKAYA
|EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
|ANKARA
|CAN
|BELGECİ
|TAHSİN BANGUOĞLU YURDU
|ANKARA
|RUFAT
|ABİZADA
|TAHSİN BANGUOĞLU YURDU
|ANKARA
|HATİCE NUR
|İSKENDER
|EMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
|ANTALYA
|FATMA NUR
|KOÇ
|AKDENİZ YURDU
|ANTALYA
|TUĞÇE
|KONAK
|AKDENİZ YURDU
|ANTALYA
|KEREM
|SARIÇİÇEK
|MURATPAŞA ÖĞRENCİ YURDU
|ANTALYA
|ÖZLEM
|GÜLMEN
|AKDENİZ YURDU
|AYDIN
|AYHAN
|YILMAZ
|KOÇARLI YURDU
|AYDIN
|SELÇUK
|DİŞLEN
|AYDIN YURDU
|AYDIN
|MELİS
|GÜVENİR
|İSABEYLİ YURDU(NAZİLLİ)
|AYDIN
|BEYZA
|SEVİNDİK
|İSABEYLİ YURDU(NAZİLLİ)
|AYDIN
|HAYRİYE AYLİN
|DOĞMUŞ
|AYDIN-ADNAN MENDERES ÖĞRENCİ YURDU
|BOLU
|ERSİN
|DANACI
|HATTAT EMİN BARIN ÖĞRENCİ YURDU
|BOLU
|NACİYE
|ARSLAN
|BOLU GÖLKÖY ÖĞRENCİ YURDU
|BOLU
|ZALİHE
|OMAY
|BOLU GÖLKÖY ÖĞRENCİ YURDU
|BOLU
|FEYZA
|TALAY
|BOLU GÖLKÖY ÖĞRENCİ YURDU
|BURDUR
|MERT
|OKUR
|FERELİ SİNAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
|BURDUR
|ÖMER
|KURUÇOLAK
|BUCAK ÖĞRENCİ YURDU
|BURSA
|AHMET
|YALÇIN
|ORHANGAZİ YURDU
|DENİZLİ
|ELİN
|KONYALI
|PAMUKKALE YURDU
|DENİZLİ
|MELİKE
|KARAKAYA
|PAMUKKALE YURDU
|DENİZLİ
|BİGE
|ÖZBAY
|PAMUKKALE YURDU
|EDİRNE
|GÖRKEM
|SARPOĞLU
|GAZİ EVRENOS ÖĞRENCİ YURDU
|EDİRNE
|MELİKE
|DEMİRTAŞ
|UZUNKÖPRÜ ÖĞRENCİ YURDU
|EDİRNE
|ELİF
|ŞENGÜL
|KEŞAN YURDU
|ERZURUM
|FATMA ÖZGE
|ASLAN
|AZİZİYE ÖĞRENCİ YURDU
|ESKİŞEHİR
|AYLİN
|GARGI
|MÜKRİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU
|ESKİŞEHİR
|KORAY
|ÇAKIR
|DURSUN FAKIH ÖĞRENCİ YURDU
|ESKİŞEHİR
|EMEL
|ÇELİK
|ESKİŞEHİR YURDU
|ESKİŞEHİR
|ÖMER FARUK
|ALP
|OSMAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
|ESKİŞEHİR
|YAREN
|DOĞRAMACIOĞLU
|ESKİŞEHİR YURDU
|GİRESUN
|EZGÜ
|HORUZ
|ŞEBİNKARAHİSAR YURDU
|ISPARTA
|BERK
|YENEN
|EĞİRDİR YURDU
|İSTANBUL
|YILTAN
|İNSEL
|MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
|İSTANBUL
|ENGİN
|KELEŞ
|KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
|İSTANBUL
|SELMA
|UĞURLU
|VEZNECİLER YURDU
|İSTANBUL
|EMRE
|VASİ
|KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
|İSTANBUL
|İREM
|DEMİRCİ
|VEZNECİLER YURDU
|İSTANBUL
|BURAK CAN
|ASİT
|KADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
|İSTANBUL
|ERCEM
|YEŞİL
|BAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU
|İSTANBUL
|NEBİHE
|GÜLERYÜZ
|AVCILAR-ATATÜRK KIZ YURDU
|İSTANBUL
|SERKAN
|ARSLAN
|FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU
|İSTANBUL
|YILMAZ SELİM
|NURETTİN
|MİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
|İSTANBUL
|EMİNE GÜL
|ÇETİNER
|ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU
|İSTANBUL
|YAĞMUR
|TÜRKMEN
|VEZNECİLER YURDU
|İZMİR
|EMİNE ECE
|ERDEM
|BUCA KIZ YURDU
|İZMİR
|SERDAR
|DAŞAYAK
|İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|JALDA
|YILMAZ
|CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|AYDAN
|BAYRAK
|EGE ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|ÖZGÜR
|KARATAŞLI
|BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|GAMZE
|ABİ
|EGE ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|GAYE
|KÜPELİ
|BUCA KIZ YURDU
|İZMİR
|HÜSEYİN
|ÖZYÜKSEL
|BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|TUTKU
|KÜÇÜK
|BUCA KIZ YURDU
|İZMİR
|SELİM CAN
|GÜLERYÜZ
|BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|CEYHAN
|ŞAHİNKAYA
|BUCA KIZ YURDU
|İZMİR
|BERKAY
|KAVUŞ
|BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|TUĞRUL
|BOLATCAN
|BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|CEREN
|ERDOĞAN
|CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|OĞUZHAN
|PALA
|ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|MEHMET
|YILDIRIM
|BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|CİHAN
|GÜDER
|BUCA KIZ YURDU
|İZMİR
|CANSEL
|ŞAHİN
|URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
|İZMİR
|NİYAZİ HASAN
|BEŞERLER
|BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
|KASTAMONU
|HAMZA
|BOZKOYUN
|KASTAMONU YURDU
|KAYSERİ
|OĞUZ
|EVREN
|ERCİYES YURDU
|KOCAELİ
|HATİCE
|YILDIZLI
|SAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU
|KOCAELİ
|TÜLAY
|BAYBORA
|SAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU
|KOCAELİ
|AHMET CAN
|ASLANYÜREK
|GAZİ SÜLEYMAN PAŞA ÖĞRENCİ YURDU
|KOCAELİ
|HATİCE KÜBRA
|YİĞİT
|SAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU
|KOCAELİ
|SAFİYE
|TÜVÜR
|SAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU
|KONYA
|SERVET ÖDÜL
|MERCAN
|CUMHURİYET YURDU(KONYA)
|KONYA
|FİLİZ
|KORKMAZER
|MELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
|KONYA
|ESRA
|KARLANKUŞ
|MELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
|KÜTAHYA
|EYLEM
|BABAHAN
|EMİNE GÜLBAHAR HATUN ÖĞRENCİ YURDU
|MANİSA
|TUNAHAN
|YILMAZ
|MANİSA YUNUS EMRE ÖĞRENCİ YURDU
|MANİSA
|SİNEM
|ŞANVERDİ
|MANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU
|MANİSA
|NURTEN
|BEKTAŞ
|MANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU
|MERSİN
|HÜSEYİN
|BOZER
|İÇEL ÖĞRENCİ YURDU
|RİZE
|ESRA
|DİLMAÇ
|RİZE YURDU
|SAKARYA
|MÜKREMİN
|DEMİR
|SABAHATTİN ZAİM ÖĞRENCİ YURDU(SAKARYA)
|SAMSUN
|KAMİL
|KOCA
|ONDOKUZ MAYIS ÖĞRENCİ YURDU
|SAMSUN
|ÖZDEN
|SALTANAT
|ONDOKUZ MAYIS ÖĞRENCİ YURDU
|TEKİRDAĞ
|GAMZE
|GÜNEY
|TEKİRDAĞ YURDU
|TRABZON
|MERVE
|KÖKSAL
|YOMRA-KANUNİ YURDU
|TRABZON
|MURAT
|ERGÜVEN
|TRABZON YURDU
|TRABZON
|ALEYNA
|DİLMAÇ
|FUAT SEZGİN ÖĞRENCİ YURDU
|TRABZON
|NAZLI
|ÖĞÜT
|YOMRA-KANUNİ YURDU
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