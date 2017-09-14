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İşte Türkiye yurtlarına yerleştirilen 105 öğrencinin tam listesi!

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İşte Türkiye yurtlarına yerleştirilen 105 öğrencinin tam listesi!
Yeni eğitim yılında Türkiye üniversitelerinde öğrenim görecek ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştirilen öğrencilerin listesi açıklandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2017-2018 öğretim yılında Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı değişik illerdeki yurtlara yerleştirilme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamaya göre yurtlarda kalmaya hak kazanan KKTC uyruklu ve KKTC-TC çift uyruklu öğrenciler, yurt ödemelerini Ziraat Bankası’na elden veya online https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden yapabilecek.

Öğrencilerin ödemeler sırasında KKTC kimlik kartı numaralarını kullanmaları gerektiği kaydedildi.

İŞTE TAM LİSTE

Önemli not: Haberi telefondan okuyan takipçilerimizin listeyi tam olarak görmek için telefonu yan tutmaları ve tam sayfaya geçmeleri rica olunur... 

ADANACEMAYDOĞDUADANA ÖĞRENCİ YURDU
AKSARAYESRASÜNMEZALİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU
ANKARAPINARALTINIŞIKGÖLBAŞI KIZ ÖĞRENCİ YURDU
ANKARAGİZEMGÜNGÖRGÖLBAŞI KIZ ÖĞRENCİ YURDU
ANKARAALEYNA ASYAÇEVİRGENFATMA HANIM ÖĞRENCİ YURDU
ANKARAATİLABULANCAKTAHSİN BANGUOĞLU YURDU
ANKARASAMETDOĞANANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU
ANKARAFERDANECAFEMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
ANKARABURAKDEMİRELCEBECİ ERKEK YURDU
ANKARAGÖLGEKOZEMEHMET AKİF YURDU(ANKARA)
ANKARAAÇELYA ÖZATAEMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
ANKARAONURONGUNERCEBECİ ERKEK YURDU
ANKARADERYAKIZILKAYAMEHMET AKİF YURDU(ANKARA)
ANKARAHİLALTOSUNEMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
ANKARAFAHREDDİNBÜYÜKASLANTAHSİN BANGUOĞLU YURDU
ANKARAUMUTÖZGÖKALPANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU
ANKARAMELİSKARAKAYAEMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
ANKARACANBELGECİTAHSİN BANGUOĞLU YURDU
ANKARARUFATABİZADATAHSİN BANGUOĞLU YURDU
ANKARAHATİCE NURİSKENDEREMİNE ŞERİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
ANTALYAFATMA NURKOÇAKDENİZ YURDU
ANTALYATUĞÇEKONAKAKDENİZ YURDU
ANTALYAKEREM SARIÇİÇEKMURATPAŞA ÖĞRENCİ YURDU
ANTALYAÖZLEMGÜLMENAKDENİZ YURDU
AYDINAYHANYILMAZKOÇARLI YURDU
AYDINSELÇUK DİŞLENAYDIN YURDU
AYDINMELİSGÜVENİRİSABEYLİ YURDU(NAZİLLİ)
AYDINBEYZASEVİNDİKİSABEYLİ YURDU(NAZİLLİ)
AYDINHAYRİYE AYLİNDOĞMUŞAYDIN-ADNAN MENDERES ÖĞRENCİ YURDU
BOLUERSİNDANACIHATTAT EMİN BARIN ÖĞRENCİ YURDU
BOLUNACİYEARSLANBOLU GÖLKÖY ÖĞRENCİ YURDU
BOLUZALİHEOMAYBOLU GÖLKÖY ÖĞRENCİ YURDU
BOLUFEYZATALAYBOLU GÖLKÖY ÖĞRENCİ YURDU
BURDURMERTOKURFERELİ SİNAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
BURDURÖMERKURUÇOLAKBUCAK ÖĞRENCİ YURDU
BURSAAHMET YALÇINORHANGAZİ YURDU
DENİZLİELİNKONYALIPAMUKKALE YURDU
DENİZLİMELİKEKARAKAYAPAMUKKALE YURDU
DENİZLİBİGEÖZBAYPAMUKKALE YURDU
EDİRNEGÖRKEMSARPOĞLUGAZİ EVRENOS ÖĞRENCİ YURDU
EDİRNEMELİKEDEMİRTAŞUZUNKÖPRÜ ÖĞRENCİ YURDU
EDİRNEELİFŞENGÜLKEŞAN YURDU
ERZURUMFATMA ÖZGEASLANAZİZİYE ÖĞRENCİ YURDU
ESKİŞEHİRAYLİNGARGIMÜKRİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU
ESKİŞEHİRKORAYÇAKIRDURSUN FAKIH ÖĞRENCİ YURDU
ESKİŞEHİREMELÇELİKESKİŞEHİR YURDU 
ESKİŞEHİRÖMER FARUKALPOSMAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
ESKİŞEHİRYARENDOĞRAMACIOĞLUESKİŞEHİR YURDU 
GİRESUNEZGÜHORUZŞEBİNKARAHİSAR YURDU
ISPARTABERKYENENEĞİRDİR YURDU
İSTANBULYILTANİNSELMİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
İSTANBULENGİN KELEŞKADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
İSTANBULSELMAUĞURLUVEZNECİLER YURDU
İSTANBULEMREVASİKADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
İSTANBULİREMDEMİRCİVEZNECİLER YURDU
İSTANBULBURAK CAN ASİTKADIRGA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
İSTANBULERCEMYEŞİLBAHÇEKÖY ÖĞRENCİ YURDU
İSTANBULNEBİHEGÜLERYÜZAVCILAR-ATATÜRK KIZ YURDU
İSTANBULSERKANARSLANFATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU
İSTANBULYILMAZ SELİMNURETTİNMİMAR SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
İSTANBULEMİNE GÜLÇETİNERATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU
İSTANBULYAĞMURTÜRKMENVEZNECİLER YURDU
İZMİREMİNE ECE ERDEMBUCA KIZ YURDU
İZMİRSERDARDAŞAYAKİZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRJALDAYILMAZCİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRAYDANBAYRAKEGE ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRÖZGÜRKARATAŞLIBORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRGAMZEABİEGE ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRGAYEKÜPELİBUCA KIZ YURDU
İZMİRHÜSEYİN ÖZYÜKSELBORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRTUTKUKÜÇÜKBUCA KIZ YURDU
İZMİRSELİM CAN GÜLERYÜZBORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRCEYHANŞAHİNKAYABUCA KIZ YURDU
İZMİRBERKAYKAVUŞBORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRTUĞRULBOLATCANBORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRCEREN ERDOĞANCİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
İZMİROĞUZHANPALAÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRMEHMETYILDIRIMBORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRCİHANGÜDERBUCA KIZ YURDU
İZMİRCANSELŞAHİNURLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
İZMİRNİYAZİ HASANBEŞERLERBORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
KASTAMONUHAMZABOZKOYUNKASTAMONU YURDU
KAYSERİOĞUZEVRENERCİYES YURDU
KOCAELİHATİCEYILDIZLISAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU
KOCAELİTÜLAYBAYBORASAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU
KOCAELİAHMET CANASLANYÜREKGAZİ SÜLEYMAN PAŞA ÖĞRENCİ YURDU
KOCAELİHATİCE KÜBRA YİĞİTSAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU
KOCAELİSAFİYETÜVÜRSAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU
KONYASERVET ÖDÜLMERCANCUMHURİYET YURDU(KONYA)
KONYAFİLİZKORKMAZERMELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
KONYAESRAKARLANKUŞMELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
KÜTAHYAEYLEMBABAHANEMİNE GÜLBAHAR HATUN ÖĞRENCİ YURDU
MANİSATUNAHANYILMAZMANİSA YUNUS EMRE ÖĞRENCİ YURDU
MANİSASİNEMŞANVERDİMANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU
MANİSANURTENBEKTAŞMANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU
MERSİNHÜSEYİNBOZERİÇEL ÖĞRENCİ YURDU
RİZEESRADİLMAÇRİZE YURDU
SAKARYAMÜKREMİNDEMİRSABAHATTİN ZAİM ÖĞRENCİ YURDU(SAKARYA)
SAMSUNKAMİLKOCAONDOKUZ MAYIS ÖĞRENCİ YURDU
SAMSUNÖZDENSALTANATONDOKUZ MAYIS ÖĞRENCİ YURDU
TEKİRDAĞGAMZEGÜNEYTEKİRDAĞ YURDU
TRABZONMERVEKÖKSALYOMRA-KANUNİ YURDU
TRABZONMURATERGÜVENTRABZON YURDU
TRABZONALEYNADİLMAÇFUAT SEZGİN ÖĞRENCİ YURDU
TRABZONNAZLIÖĞÜTYOMRA-KANUNİ YURDU
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