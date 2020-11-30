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İşte Türkiye'de alınması beklenen Corona yasakları

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TC Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından ‘corona’yla mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.
İşte Türkiye'de alınması beklenen Corona yasakları

TC Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından ‘corona’yla mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların gelmesi bekleniyor.

Reuters’a bilgi veren kaynaklara göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş vatandaşlara yönelik üç saatlik ‘sokak izni’nin daha da daraltılması gündemde.

Türkiye’de son dönemde ‘corona’ vakası artışında hızla yükselen bir grafik görülürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tedbirlerin sıkılaştırılması gerekebileceğine dair geçen hafta açıklama yapmıştı.

Buna göre, kabine toplantısından, hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının bazı şehirlerde hafta içi günlerinde de uygulanması veya hafta sonu uygulamasının kapsamının genişletilmesi kararı çıkabilir.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, son günlerde vaka sayısının 30 bin civarında olduğunu ve dünyada da dikkat çeken bir noktaya gelindiğini gösterdiğini ifade ederek, “Bazı tedbirler alındı ama yeterli olmadığı ortada. Kış döneminin daha ağır geçeceği zaten bilinirken, bu dönem gelinen vaka sayıları ve kayıplar oldukça fazla. Hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının süresinin genişlemesi kuvvetle muhtemel” dedi.

Aynı yetkili, bazı illerde vaka ve vefat sayısının dikkat çekici şekilde arttığını belirterek, “İl bazında daha fazla kısıtlama ve seyahat yasağı getirilmesi de değerlendirilebilir. İhtiyaç olan iller var” dedi.

Bir başka kaynak da, ekonominin zarar görmemesi için tedbirlerin dikkatli seçildiğini ancak şu anda bunların yeterli olmadığını belirtirken, “Hafta sonu sokak kısıtlaması artık kaçınılmaz gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda nihai karar bugün verilir” diye konuştu.

Bilim Kurulu’nun önerilerinin de değerlendirileceğini belirten aynı kaynak, büyükşehirler başta olmak üzere seyahat kısıtlamalarının da yeniden uygulanmaya başlanabileceğini vurguladı. “Kış tam olarak gelmeden vakaların biraz düşmesi gerekiyor. Bu tür adımların etkisini geçen sefer gördük” dedi.

Bilim Kurulu’nun kısıtlamalar konusunda kabineye önerileri şöyle:

  • İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.
  • Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma kısıtlamasına hafta içi günler de dahil edilebilir.
  • Vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.
  • 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği üç saatlik süre azaltılabilir.

Kararları Erdoğan’ın kamuoyuna duyurması planlanıyor

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