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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

İşte Türkiye'de son durum!

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Türkiye'de son 24 saatte 74 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise bin 721 oldu.
İşte Türkiye'de son durum!

Türkiye’de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu.

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Bakan Koca mesajında "Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım" ifadelerini kullandı.

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