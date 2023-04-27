İşte Türkiye'deki son seçim anketleri sonuçları
AVRASYA Kılıçdaroğlu 53,5 Erdoğan 39,7
MAK Kılıçdaroğlu 47,8 Erdoğan 43,7
TÜRKİYE RAPORU Kılıçdaroğlu 54,5 Erdoğan 45,6
AR-G Kılıçdaroğlu 46,2 Erdoğan 43,1
AKSOY Kılıçdaroğlu 55,6 Erdoğan 44,4
PİAR Kılıçdaroğlu 57,1 Erdoğan 42,9
ALF Kılıçdaroğlu 55,1 Erdoğan 44,9
SAROS Kılıçdaroğlu 42,6 Erdoğan 41,1
METROPOLL Kılıçdaroğlu 42,6 Erdoğan 41,1
YÖNEYLEM Kılıçdaroğlu 43,8 Erdoğan 39,2
GEZİCİ Kılıçdaroğlu 53,4 Erdoğan 43,2
ORC Kılıçdaroğlu 49,3 Erdoğan 42,4
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