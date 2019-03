İşte Twitter'ın en çok konuşulan kadını

Tüm dünyadaki kadınlar ve müttefikleri tecrübelerini, mücadelelerini ve başarılarını paylaşmak üzere Twitter’da toplandı. Görmek istedikleri değişiklikleri paylaştılar, diyalogu pekiştirdiler, tartıştılar ve gelecekte onları bekleyen yükselişin de farkında olarak başarılarını kutladılar. İşte Twitter’da hakkında en çok konuşulan kadınlar...

1-Lady Gaga

2-Nicki Minaj

3-Beyonce

4-Nancy Pelosi

5-Rihanna

6-Taylor Swift

7-Demi Lovato

8-Kamala Harris

9-Alexandria Ocasio-Cortez

10-Theresa May



2018 Dünya Kadınlar Gününde hakkında en çok konuşulan kadınlar



1-Ellen DeGeneres

2-Hillary Clinton

3-Demi Lovato

4-Michelle Obama

5-Lupita Nyong'o

6-Little Mix

7-Ally Brooke

8-Hailee Steinfeld

9-Janet Jackson

10-Katherine McNamara



Dünya çapındaki sporseverler ise aşağıdaki sporcu kadınların tüm zamanların en iyisi olduklarını (Greatest Of All Time- GOAT keçi) düşündükleri kadın sporcuların yanına keçi emojisi koyarak tweet attılar.



1-Serena Williams

2-Mia Hamm

3-Maria Sharapova

4-Maya Moore

5-Diana Taurasi

6-A’ja Wilson

7-Lindsey Vonn

8-Simone Biles

9-Belinda Bencic

10-Sue Bird