İşte UBP aday adayları.. İşte sıralı bölge bölge tam liste...

UBP'de yarın saat 11’de kura çekimi yapılacak ve Aralık ayının 11’inde de aday sırlaması seçimi yapılacak.
Listede eski Başbakan Ersan Saner ve Hüseyin Özgürgün'ün isimlerinin olmaması dikkat çekti.
Lefkoşa
Fevzi Hansel
Alişan Oşan
Batoul Peyravi
Nurcan Yardımcı
Ali Ratip Doğruer
Özgür Arıkan
Fahri Onbaşı
Sadık Gardiyanoğlu
Hasan Yücelen
Ahmet Savaşan
Mehmet Aktunç
Nihat Ekizoğlu
Olgun Amcaoğlu
Savaş Atakan
Sevil Yönlüer
Aydın Soyer
Arif Sonuç
Zorlu Töre
Havva Dağsever
Hatice Özler Şahin
Özlem Bendaşan
Hasan Taçoy
Fisun Özsün
Özlem Sefer
Batu Beyit
G. Mağusa
Meryem Boyacı
Sultan Vural
Gürsel Uzun
Hakan Dinçyürek
Dursun Oğuz
Ergin Ersoy
Vesile Erdoğan Topcuoğlu
Oğuzhan Hasipoğlu
Hüseyin Çavuş Kelle
Elif Abiç
Suat Yeldener
Korhan Ekcan
Sunat Atun
Resmiye Canaltay
Derviş Ekşici
Bora Akkuş
Mehmet Başman
Kemal Deniz Dana
Girne
İzlem Gürçağ
Fikret Öğdü
Hasan Küçük
Ferhat Erişir
Mehmet Ali Tunçbilek
Özdemir Berova
Kutlu Evren
Ünal Üstel
Adnan Ademoğlu
Cemil Karzaoğlu
Adnan Altan
Yalçın Koçyiğit
Zalihe Damdelen
Selim Gökbörü
Mukaddes Turan
Ahmet Arslan
Rüyam Karaca Yönlüer
Hüseyin Kayım
Atilla Mahmutoğlu
Türel Öksüzoğlu
Halit Bağman
İskele
Nuray Karakuş
Veli Gürpınar
Ümit Özkıran
Halil Talaykurt
Yasemi Öztürk
Emrah Yeşilırmak
Nazım Çavuşoğlu
Önder Sennaroğlu
Osman Kırşan
Mesut Genç
Murat Civelek
Güzelyurt
Menteş Güdüz
Ziya Öztürkler
Tarkan Çeki
Hasan Büyükoğlu
Ali Pilli
Cihan Kombos
Lefke
Aytaç Çaluda
Kenan Örgen
Fırtına Karanfil
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