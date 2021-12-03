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İşte UBP aday adayları.. İşte sıralı bölge bölge tam liste...

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İşte UBP aday adayları.. Tam liste...
İşte UBP aday adayları.. İşte sıralı bölge bölge tam liste...

UBP'de yarın saat 11’de kura çekimi yapılacak ve Aralık  ayının 11’inde de aday sırlaması seçimi yapılacak.

Listede eski Başbakan Ersan Saner ve Hüseyin Özgürgün'ün isimlerinin olmaması dikkat çekti.

Lefkoşa

Fevzi Hansel

Alişan Oşan

Batoul Peyravi

Nurcan Yardımcı

Ali Ratip Doğruer

Özgür Arıkan

Fahri Onbaşı

Sadık Gardiyanoğlu

Hasan Yücelen

Ahmet Savaşan

Mehmet Aktunç

Nihat Ekizoğlu

Olgun Amcaoğlu

Savaş Atakan

Sevil Yönlüer

Aydın Soyer

Arif Sonuç

Zorlu Töre

Havva Dağsever

Hatice Özler Şahin

Özlem Bendaşan

Hasan Taçoy

Fisun Özsün

Özlem Sefer

Batu Beyit

 

G. Mağusa

 

Meryem Boyacı

Sultan Vural

Gürsel Uzun

Hakan Dinçyürek

Dursun Oğuz

Ergin Ersoy

Vesile Erdoğan Topcuoğlu

Oğuzhan Hasipoğlu

Hüseyin Çavuş Kelle

Elif Abiç

Suat Yeldener

Korhan Ekcan

Sunat Atun

Resmiye Canaltay

Derviş Ekşici

Bora Akkuş

Mehmet Başman

Kemal Deniz Dana

 

Girne

 

İzlem Gürçağ

Fikret Öğdü

Hasan Küçük

Ferhat Erişir

Mehmet Ali Tunçbilek

Özdemir Berova

Kutlu Evren

Ünal Üstel

Adnan Ademoğlu

Cemil Karzaoğlu

Adnan Altan

Yalçın Koçyiğit

Zalihe Damdelen

Selim Gökbörü

Mukaddes Turan

Ahmet Arslan

Rüyam Karaca Yönlüer

Hüseyin Kayım

Atilla Mahmutoğlu

Türel Öksüzoğlu

Halit Bağman

 

İskele

Nuray Karakuş

Veli Gürpınar

Ümit Özkıran

Halil Talaykurt

Yasemi Öztürk

Emrah Yeşilırmak

Nazım Çavuşoğlu

Önder Sennaroğlu

Osman Kırşan

Mesut Genç

Murat Civelek

 

Güzelyurt

Menteş Güdüz

Ziya Öztürkler

Tarkan Çeki

Hasan Büyükoğlu

Ali Pilli

Cihan Kombos

 

Lefke

Aytaç Çaluda

Kenan Örgen

Fırtına Karanfil

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