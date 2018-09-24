  • BIST 98.034
  • Altın 240,130
  • Dolar 6,2230
  • Euro 7,3227
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

İşte UBP Gazimağusa İlçe seçiminde kim ne kadar oy aldı?

» »
İşte UBP Gazimağusa İlçe seçiminde kim ne kadar oy aldı?
İşte UBP Gazimağusa İlçe seçiminde kim ne kadar oy aldı?

İşte UBP Gazimağusa İlçe seçiminde kim ne kadar oy aldı?

İşte kazananlar;

ubp-msa.jpgubp_msa2.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 350 aracın 114'ü rapor edildi!21 Eylül 2018 Cuma 12:18
  • Arter: Gazimağusa Belediyesi’nin battığı söylemi doğru değil18 Eylül 2018 Salı 13:50
  • 46 yaşında hayata gözlerini yumdu16 Eylül 2018 Pazar 17:57
  • Mağusa'da şok ölüm16 Eylül 2018 Pazar 11:23
  • Kayıp aranıyor!15 Eylül 2018 Cumartesi 12:06
  • Yola metrelerce yağ döküldü11 Eylül 2018 Salı 13:34
  • Gazimağusa'da elektrik panosu patladı, İki kişi yaralandı!11 Eylül 2018 Salı 12:57
  • Gazimağusa'da işyeri kundakladılar!11 Eylül 2018 Salı 12:53
  • Yeniboğaziçi'nde bisikletli çocuğa çarptı10 Eylül 2018 Pazartesi 19:11
  • Gazimağusa-İskele yolunda trafik kazası!10 Eylül 2018 Pazartesi 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti