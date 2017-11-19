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İşte UBP'de adayların aldıkları oylar

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İşte UBP'de adayların aldıkları oylar
Ulusal Birlik Partisi’nde tüm adaylar belirlendi peki hangi aday kaç oy aldı?

Ulusal Birlik Partisi’nde tüm adaylar belirlendi peki hangi aday kaç oy aldı?  İşte o liste

#UBPSEÇİM2018 / GÜZELYURT SONUÇ

1 GÜZELYURT Ali Pilli 2708

2 GÜZELYURT Kemal Dürüst 2514

3 GÜZELYURT Menteş Gündüz 1952

4 GÜZELYURT Mehmet Çelebioğlu 1926

5 GÜZELYURT Hatice Şahin 1378

6 GÜZELYURT Leyla Güneş 1276

7 GÜZELYURT Cihan Kombos 1141

#UBPSEÇİM2018 / LEFKE SONUÇ

1 LEFKE Aytaç Çaluda 1858

2 LEFKE Fırtına Karanfil 1254

3 LEFKE Kenan Örgen 985

4 LEFKE Timuçin Pirgalıoğlu 913

5 LEFKE Erdoğan Şanlıdağ 662

6 LEFKE Nadir Tahsildaroğlu 383

7 LEFKE Tahsin Sabit 285

8 LEFKE Halil Gazi Güney 224

#UBPSEÇİM2018 / İSKELE SONUÇ

1 İSKELE Nazım Çavuşoğlu 2479

2 İSKELE Önder Sennaroğlu 2256

3 İSKELE Ümit Özkıran 1814

4 İSKELE Hamit Bakırcı 1471

5 İSKELE Turgay Avcı 1465

6 İSKELE Yasemin Öztürk 1357

7 İSKELE İrfan Tansel Demir 1018

8 İSKELE Fatma Darben 971

#UBPSEÇİM2018 / GİRNE SONUÇ

1 GİRNE Kutlu Evren 4146

2 GİRNE Ünal Üstel 3782

3 GİRNE Ahmet Arslan 3066

4 GİRNE İzlem Gürçağ 2977

5 GİRNE Zalihe Damdelen 2785

6 GİRNE Selim Gökbörü 2563

7 GİRNE Hüseyin Kayım 2217

8 GİRNE Hasan Eratal 2213

9 GİRNE Cafer Brautçuzade 1833

10 GİRNE Ergün Serdaroğlu 1803

11 GİRNE Deniz Serbest 1763

12 GİRNE Fikret Öğdü 1740

#UBPSEÇİM2018 / GAZİMAĞUSA SONUÇ

1 GAZİ MAĞUSA Sunat Atun 4153

2 GAZİ MAĞUSA Oğuzhan Hasipoğlu 4048

3 GAZİ MAĞUSA Dursun Oğuz 3863

4 GAZİ MAĞUSA Hamza Ersan Saner 3749

5 GAZİ MAĞUSA Hasan Onalt 3139

6 GAZİ MAĞUSA Canan Zeki 2784

7 GAZİ MAĞUSA Güneş Güneşoğlu 2698

8 GAZİ MAĞUSA Ahmet Kaşif 2613

9 GAZİ MAĞUSA Gürsel Uzun 2563

10 GAZİ MAĞUSA Derviş Ekşici 2336

11 GAZİ MAĞUSA Dürdane Acu 2183

12 GAZİ MAĞUSA Eylem Dolmacı 1851

13 GAZİ MAĞUSA Ersun Kutup 1815

#UBPSEÇİM2018 / LEFKOŞA SONUÇ

1 LEFKOŞA Faiz Sucuoğlu 4784

2 LEFKOŞA Ersin Tatar 4466

3 LEFKOŞA Hasan Taçoy 4314

4 LEFKOŞA Zorlu Töre 3821

5 LEFKOŞA Aydın Soyer 3674

6 LEFKOŞA Tahsin Ertuğruloğlu 3415

7 LEFKOŞA Ahmet Savaşan 3175

8 LEFKOŞA Türel Öksüzoğlu 2948

9 LEFKOŞA Saffet Nadiri 2900

10 LEFKOŞA Akay Yılmaz 2612

11 LEFKOŞA Fisun Özsun 2567

12 LEFKOŞA Hasan Yücelen 2425

13 LEFKOŞA Ahmet Oğuz Ceyda 2248

14 LEFKOŞA Hakan Fellahoğlu 2179

15 LEFKOŞA Emete Gözügüzelli 2124

16 LEFKOŞA Nurcan Yardımcı 1989

17 LEFKOŞA Ömra M. Can 1486

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