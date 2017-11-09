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SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

İşte UBP'de ön seçim sıraları

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İşte UBP'de ön seçim sıraları
UBP’de 18 Kasım’da aday adaylarının elenmesi ve sıralanması için ön seçimde üyeler oy kullanacak. Bu amaçla  aday adayları kura çekerek üyelerin önüne kaçıncı sırada çıkacaklarını belirledi.

Ocak 2018’de yapılacak Genel Seçimler için partiler aday belirleme sürecinde ilerliyor. UBP’de 18 Kasım’da aday adaylarının elenmesi ve sıralanması için ön seçimde üyeler oy kullanacak. Bu amaçla  aday adayları kura çekerek üyelerin önüne kaçıncı sırada çıkacaklarını belirledi.

İşte adayların parti üyelerinin oy kullanacağı oy pusulasındaki sıraları:

 

LEFKOŞA

1. Aydın Soyer, 2. Hasan Yücelen, 3. Oğuz Ceyda, 4.Saffet Nadiri, 5. Hasan Taçoy, 6. Fisun Özsun, 7. Faiz Sucuoğlu, 8. Türel Öksüzoğluları, 9. Akay Yılmaz, 10. Omra Can, 11. Ahmet Savaşan, 12. Tahsin Ertuğruloğlu, 13. Nurcan Yardımcı, 14. Hakan Fellahoğlu, 15. Ersin Tatar, 16. Zorlu Töre

MAĞUSA

1. Oğuzhan Hasipoğlu, 2. Sunat Atun, 3. Ahmet Kaşif, 4. Güneş Güneşoğlu, 5. Hasan Onalt, 6. Dursun Oğuz, 7. Hamza Ersan Saner, 8. Gürsel Uzun, 9. Eylem Dolmacı, 10. Ersun Kutup, 11. Derviş Ekşici, 12. Canan Zeki, 13. Durdane Acı

GİRNE

1.Ahmet Arslan, 2. Zalihe Damdelen, 3. Fikret Öğdü, 4. Hasan Eratal, 5. Deniz Serbest, 6. Kutlu Evren, 7. İzlem Gürçağ, 8. Selim Gökbörü, 9. Ünal Üstel, 10. Ergün Serdaroğlu, 11. Hüseyin Kayım, 12. Cafer Barutcuzade

GÜZELYURT

1. Kemal Dürüst, 2. Hatice Özer Şahin, 3. Menteş Gündüz, 4. Cihan Kombos, 5. Mehmet Çelebioğlu, 6. Ali Pilli, 7. Leyla Güneş

İSKELE

1. Ümit Özkıran, 2. Turgay Avcı, 3. Fatma Darben, 4. Yasemin Öztürk, 5. Hamit Bakırcı, 6. İrfan Tansel Demir, 7. Önder Sennaroğlu, 8. Nazım Çavuşoğlu

LEFKE

1. Fırtına Karanfil, 2. Tahsin Zabit, 3. Erdoğan Şanlıdağ, 4. Aytaç Çaluda, 5. Halil Gazi Güney, 6. Timuçin Pargalıoğlu, 7. Nadir Tahsildaroğlu, 8. Kenan Örgen

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