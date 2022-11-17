  • BIST 4.523,66
  • Altın 1053.312
  • Dolar 18.6086
  • Euro 19.2503
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

İşte UBP'nin İskele Belediye Meclis Üyesi Adayları

»
Ulusal Birlik Partisi İskele Belediyesi Meclis üyeliği için adaylarını belirledi.
İşte UBP'nin İskele Belediye Meclis Üyesi Adayları

Ulusal Birlik Partisi 25 Aralık 2022'de yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarını belirledi. UBP mevcut İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu belediye başkan adayı olarak açıklarken 12 kişiyide belediye meclis üyesi adayı olarak belirledi.

 

İŞTE İSKELE UBP BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ADAYLARI:

1 Kubilay Aşık

2 Eray Göksan

3 İldeniz Elbasan

4 Mürsel Altuntaş

5 Sultan Demir

6 Hamza Baş

7 Seymen Yılmaz

8 Ahmet Orun

9 İsmail Osum

10 Sözen Özanlar

11 Çağlar Karadağlar

12 Gülseren Bahriyeli

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte UBP'nin Mesarya, Geçitkale, Yeniboğaziçi, Beyarmudu Belediye Meclis üyesi adayları17 Kasım 2022 Perşembe 12:01
  • İşte UBP'nin GMB Meclis üyesi adayları17 Kasım 2022 Perşembe 12:00
  • Harmancı: “Kent hakkı, Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Gelişim İlkelerimiz Doğrultusunda Beraber Çalışmaya Devam Edeceğiz”17 Kasım 2022 Perşembe 11:32
  • Okyay Sadıkoğlu LTB Başkan adayı olduğunu açıkladı16 Kasım 2022 Çarşamba 23:40
  • Öztaş: Yediden yetmişe insan odaklı hizmete devam edeceğiz!16 Kasım 2022 Çarşamba 15:36
  • CTP adayı Emre Efendi CTP'nin yerel yönetimlerde marka olduğunu iddia etti!16 Kasım 2022 Çarşamba 12:27
  • Seçim yasakları başladı16 Kasım 2022 Çarşamba 11:00
  • “Sivil Toplumla Diyalog ve İş Birliği Vazgeçilmezimizdir”14 Kasım 2022 Pazartesi 17:55
  • Seçim yasakları 16 Kasım'da başlıyor14 Kasım 2022 Pazartesi 17:27
  • Güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık14 Kasım 2022 Pazartesi 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti