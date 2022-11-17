İşte UBP'nin İskele Belediye Meclis Üyesi Adayları

Ulusal Birlik Partisi 25 Aralık 2022'de yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarını belirledi. UBP mevcut İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu belediye başkan adayı olarak açıklarken 12 kişiyide belediye meclis üyesi adayı olarak belirledi.
İŞTE İSKELE UBP BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ADAYLARI:
1 Kubilay Aşık
2 Eray Göksan
3 İldeniz Elbasan
4 Mürsel Altuntaş
5 Sultan Demir
6 Hamza Baş
7 Seymen Yılmaz
8 Ahmet Orun
9 İsmail Osum
10 Sözen Özanlar
11 Çağlar Karadağlar
12 Gülseren Bahriyeli
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