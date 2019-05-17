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İşte UBP'nin kabine üyeleri...

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İşte UBP'nin kabine üyeleri...
İşte UBP'nin kabine üyeleri...

İşte UBP'nin kabine üyeleri...

Gazeteci Levent Özadam yazdı...

Yeni kabine iddiaları…

Henüz UBP Genel Başkanı Ersin Tatar daha renk vermedi ama UBP kulisleri şu anda tamamen kabinenin isimlerini konuşuyor…

Çok da iddialı şeyler bunlar!

İşte iddia edilenler göre yeni kabinede şu isimler var;

Başbakan: Ersin Tatar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay.

İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan.

Maliye Bakanı Hasan Taçoy (Dışarıdan atama olabilir)

Turizm ve Çevre Bakanı Resmiye Canaltay (Dışarıdan atama olabilir)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Faiz Sucuoğlu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İzlem Gürçağ Altura.

Sağlık Bakanı Ali Pilli

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