Bildiğiniz gibi koşturmacası ve anksiyetesi bol olan bu modern yaşamda yeterli uykuyu almak her zaman mümkün olmuyor sevgili dostlar. Bu yüzden uykuya dalmak ve sağlıklı bir uyku döngüsüne sahip olmak konusunda herkesin bir takım fikirleri var ancak acele etmeyin; çünkü bilimin de bu konuda söyleyeceği bazı şeyler var. İşte uyku hakkında bilinmeyen ya da yalnış bilinenler ve doğruları: