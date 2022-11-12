İşte Vatandaşlığı Alan Kişiler

Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden 66 kişiye vatandaşlık verdi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:
- Zelal Çakır
- Abdulkadir Yetken
- Ecem Fidan
- Gülşen Gökçe
- Eda Kuş
- Elif Okta
- Ebru İlengiz
- Fadile Savaş
- Halil Ergir
- Nursen Toğuç
- Muazzez Uzun
- Hüsniye Ateş
- Gülüşan Avşar
- Mihriban Turan
- Ömer Elma
- Çiğdem Gökkaya
- Ayşe Gül Alıcı
- Mehmet Sönmez
- Kemal Karademir
- Muhammet Yayla
- Yusuf Tolga Doğan
- Pınar Sharghi
- Sare Biricik
- Ali Fuat Sertay
- Ahmet Ardıç
- Damla Demir
- Resul Yavuz
- Musa Yakşi
- Büşra Şanverdi
- Mustafa Kandı
- İana Kaya
- Murat Sürer
- Müslüm Zidanoğulları
- Mehmet Özgül
- Hatice Gök
- Sudenur Perver
- Nazife Seher Baur
- Louis Beruschi Manton
- Serpil Batdı
- Ali Karşit
- Hatice Ece Şimşek
- İrem Saygün
- Mehmet Şanverdi
- Hasan Günaydın
- Banu Elçin Yoldaşcan
- Mehmet Zidanoğlulları
- Hasan Aslan
- Mustafa Örük
- Bünyamin Şanverdi
- Zeynep Sevgil
- Ekrem Kabaali
- Ceylan Obuz
- Gözdem Konuguş
- Halil İbrahim Yoldaş
- Berna Bolat
- Salih Dağlar Eslek
- Şafak Güngör
- Alihan Taşçı
- Maysa Bekiyeva
- Gökçe Kesnik
- Betül Avşar
- Bahri Göktaş
- Sedef Yalın
- Sami Kalın
- Ömer Yılmaz
- Ömer Ocakoğlu
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