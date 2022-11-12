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İşte Vatandaşlığı Alan Kişiler

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Bakanlar Kurulu, vatandaş olmayı hak eden 66 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
İşte Vatandaşlığı Alan Kişiler

Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden 66 kişiye vatandaşlık verdi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:

  1. Zelal Çakır
  2. Abdulkadir Yetken
  3. Ecem Fidan
  4. Gülşen Gökçe
  5. Eda Kuş
  6. Elif Okta
  7. Ebru İlengiz
  8. Fadile Savaş
  9. Halil Ergir
  10. Nursen Toğuç
  11. Muazzez Uzun
  12. Hüsniye Ateş
  13. Gülüşan Avşar
  14. Mihriban Turan
  15. Ömer Elma
  16. Çiğdem Gökkaya
  17. Ayşe Gül Alıcı
  18. Mehmet Sönmez
  19. Kemal Karademir
  20. Muhammet Yayla
  21. Yusuf Tolga Doğan
  22. Pınar Sharghi
  23. Sare Biricik
  24. Ali Fuat Sertay
  25. Ahmet Ardıç
  26. Damla Demir
  27. Resul Yavuz
  28. Musa Yakşi
  29. Büşra Şanverdi
  30. Mustafa Kandı
  31. İana Kaya
  32. Murat Sürer
  33. Müslüm Zidanoğulları
  34. Mehmet Özgül
  35. Hatice Gök
  36. Sudenur Perver
  37. Nazife Seher Baur
  38. Louis Beruschi Manton
  39. Serpil Batdı
  40. Ali Karşit
  41. Hatice Ece Şimşek
  42. İrem Saygün
  43. Mehmet Şanverdi
  44. Hasan Günaydın
  45. Banu Elçin Yoldaşcan
  46. Mehmet Zidanoğlulları
  47. Hasan Aslan
  48. Mustafa Örük
  49. Bünyamin Şanverdi
  50. Zeynep Sevgil
  51. Ekrem Kabaali
  52. Ceylan Obuz
  53. Gözdem Konuguş
  54. Halil İbrahim Yoldaş
  55. Berna Bolat
  56. Salih Dağlar Eslek
  57. Şafak Güngör
  58. Alihan Taşçı
  59. Maysa Bekiyeva
  60. Gökçe Kesnik
  61. Betül Avşar
  62. Bahri Göktaş
  63. Sedef Yalın
  64. Sami Kalın
  65. Ömer Yılmaz
  66. Ömer Ocakoğlu
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