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İşte vücudumuzun en kirli noktası

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İşte vücudumuzun en kirli noktası
En temiz olan insanların bile bazı bölgeleri temiz tutması çok zor. Biyolojik yapımızdan dolayı fazlaca bakteri barındıran bölgelerimiz arasında öyle bir yer var ki, temizlemek için özel işlemler gerekiyor...

Vücudumuzda öyle pis bir nokta varki uzmanların açıklamasına göre 2368 farklı çeşit bakteri türü barındırıyor. O nokta genellikle duş sırasında basit bir şekilde temizlemeye çalıştığımız göbek deliğimiz. Günlük yaşam içinde ter, kir, ölü deri ve çeşitli bakterileri içine toplamaya eğimli olan göbek deliği basit bir yıkamayla temizlenmiyor. Fazlaca bakteri barındıran bu bölgeyi temizlemek için özel işlemler gerekiyor.

Bu konuda çalışma yapan Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi’nden profesör Rob Dunn ve ekibi göbek delikleri üzerinde yapulan son araştırmalarla 1500 civarında bakteri türünün daha eklendiğini belirtip; deliğin 2368 farklı bakteriye ev sahipliği yaptığını tespit ettiklerini belirtti.

GÖBEK DELİĞİ NASIL TEMİZLENMELİ?

Uzmanlar bölgeyi en iyi tuzlu su ile temizleyebileceğimizi tuzlu suyun içinde bulunan klorun bakterilerin üremesini engelleyeceğini belirtiyor. Göbek deliğini daha temiz bir yer haline getirmek için bir parça pamuğa döktüğümüz alkol ile bölgeyi temizlemek da uygun bir yöntem olarak görülüyor.

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