İşte whatsapp kriz hatları

İçişleri Bakanlığı koordinasyon merkezlerinin iletişim numaralarını duyurdu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde ilçelere göre koordinasyon merkezleri ve iletişim numaraları oluşturuldu. Bakanlık, yardıma ihtiyaçlı olanlara ürün tedariği için, aynı zamanda yasaklara uymayanları ihbar etmek için aranacak numaraları yayınladı.
Bilgi, hijyen ve gıda paketi ihtiyaçları için İlçe Emniyet Kurullarına aşağıdaki Whatssap Kriz Hattlarından da 7/24 ulaşabileceksiniz
İLÇE EMNİYET KURULU İHBAR HATLARI
Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8637184
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8690769
Girne İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8592901
Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8710556
İskele İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8551179
Lefke İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8500207
İLÇE EMNİYET KURULLARI WHATSAPP KRİZ HATLARI
Lefkoşa İçin : 0548 829 1051
Gazimağusa İçin : 0548 829 1052
Girne İçin : 0548 829 1053
İskele İçin : 0548 829 1054
Güzelyurt İçin : 0548 829 1055
Lefke İçin : 0548 829 1056
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