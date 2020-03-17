İşte whatsapp kriz hatları

Bilgi, hijyen ve gıda paketi ihtiyaçları için 7/24 ulaşabileceksiniz

İçişleri Bakanlığı koordinasyon merkezlerinin iletişim numaralarını duyurdu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde ilçelere göre koordinasyon merkezleri ve iletişim numaraları oluşturuldu. Bakanlık, yardıma ihtiyaçlı olanlara ürün tedariği için, aynı zamanda yasaklara uymayanları ihbar etmek için aranacak numaraları yayınladı.

Bilgi, hijyen ve gıda paketi ihtiyaçları için İlçe Emniyet Kurullarına aşağıdaki Whatssap Kriz Hattlarından da 7/24 ulaşabileceksiniz

İLÇE EMNİYET KURULU İHBAR HATLARI

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8637184

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8690769

Girne İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8592901

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8710556

İskele İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8551179

Lefke İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8500207

İLÇE EMNİYET KURULLARI WHATSAPP KRİZ HATLARI

Lefkoşa İçin : 0548 829 1051

Gazimağusa İçin : 0548 829 1052

Girne İçin : 0548 829 1053

İskele İçin : 0548 829 1054

Güzelyurt İçin : 0548 829 1055

Lefke İçin : 0548 829 1056