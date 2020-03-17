  • BIST 86.819
  • Altın 307,765
  • Dolar 6,4377
  • Euro 7,1659
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İşte whatsapp kriz hatları

» »
Bilgi, hijyen ve gıda paketi ihtiyaçları için 7/24 ulaşabileceksiniz
İşte whatsapp kriz hatları

İçişleri Bakanlığı koordinasyon merkezlerinin iletişim numaralarını duyurdu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde ilçelere göre koordinasyon merkezleri ve iletişim numaraları oluşturuldu. Bakanlık, yardıma ihtiyaçlı olanlara ürün tedariği için, aynı zamanda yasaklara uymayanları ihbar etmek için aranacak numaraları yayınladı.

Bilgi, hijyen ve gıda paketi ihtiyaçları için İlçe Emniyet Kurullarına aşağıdaki Whatssap Kriz Hattlarından da 7/24 ulaşabileceksiniz

İLÇE EMNİYET KURULU İHBAR HATLARI

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8637184

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8690769

Girne İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8592901

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8710556

İskele İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8551179

Lefke İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8500207

İLÇE EMNİYET KURULLARI  WHATSAPP KRİZ HATLARI

Lefkoşa İçin         : 0548 829 1051

Gazimağusa İçin  : 0548 829 1052

Girne İçin             : 0548 829 1053

İskele İçin            : 0548 829 1054

Güzelyurt İçin     :  0548 829 1055

Lefke İçin             : 0548 829 1056

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayşegül Garabli yazdı...DOĞRU SES OLMANIN ONURU İLE NİCE NİCE YILLARA….17 Mart 2020 Salı 09:55
  • Harmancı:Bu kriz hiçbir eski yaşadığımız krize benzemeyecek17 Mart 2020 Salı 09:54
  • Arif Alasya yazdı...Bir yıl dönümü yazısı17 Mart 2020 Salı 09:40
  • Erkut Yılmabaşar yazdı...Detay 7 yaşında ve taraf olmak17 Mart 2020 Salı 09:15
  • Taner Ulutaş yazdı...Bugün çocuğumuz ‘Detay’ın doğum günü17 Mart 2020 Salı 08:40
  • ALO 171, 57 yerde denetim yaptı 11 yerde ceza kesti17 Mart 2020 Salı 00:54
  • Çalışanlarını zaman zaman ödeyen Akpınar, bankalara çağrı yaptı17 Mart 2020 Salı 00:32
  • Londra'dan gelen vatandaşlar için PGM'ye talimat16 Mart 2020 Pazartesi 23:54
  • Tatar:Siyaseti bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi lazım16 Mart 2020 Pazartesi 23:50
  • Atun : “Acil Ekonomik tedbirlere ihtiyaç var”16 Mart 2020 Pazartesi 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti