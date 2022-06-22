İşte yangında son durum...

Başbakanlık Müsteşarı ve Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Kantara yangınıyla ilgili son gelişmeleri Gündem Kıbrıs yayınında anlattı.

Cahitoğlu şunları kaydetti:

“Yangın çıktığı andan beridir tüm ekiplerimiz itfaiye, sivil savunma, asker, polis ve orman dairesi tüm ekipmanlarıyla alanda. Yangın yeri çok dik ve sarp olduğundan karadan müdahale birkaç noktadan yapılabiliyor. Sabah itibariyle TC’den bir helikopter, İngiliz üsler bölgesinden 2 helikopter geldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle daha büyük alana yayıldı ve 3 uçak yetersiz kaldı. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Güney Kıbrıs’tan uçak talep ettik. Güney Kıbrıs 2 yangın söndürme uçağı gönderdi, uçaklar şu anda havalandı geliyorlar. Mersinlik köyü tehlike altında. Sivil Savunma ile istişare içerisindeyiz. Köy gerekirse boşaltılacak"