  • BIST 2.581,04
  • Altın 1028.342
  • Dolar 17.354
  • Euro 18.3279
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAMerkez Bankası'ndan faiz artırımı

İşte yangında son durum...

» »
İşte yangında son durum...
İşte yangında son durum...

Başbakanlık Müsteşarı ve Afet Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin CahitoğluKantara yangınıyla ilgili son gelişmeleri Gündem Kıbrıs yayınında anlattı.

Cahitoğlu şunları kaydetti:

“Yangın çıktığı andan beridir tüm ekiplerimiz itfaiye, sivil savunma, asker, polis ve orman dairesi tüm ekipmanlarıyla alanda. Yangın yeri çok dik ve sarp olduğundan karadan müdahale birkaç noktadan yapılabiliyor.  Sabah itibariyle TC’den bir helikopter, İngiliz üsler bölgesinden 2 helikopter geldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle daha büyük alana yayıldı ve 3 uçak yetersiz kaldı. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Güney Kıbrıs’tan uçak talep ettik. Güney Kıbrıs 2 yangın söndürme uçağı gönderdi,  uçaklar şu anda havalandı geliyorlar.  Mersinlik köyü tehlike altında. Sivil Savunma ile istişare içerisindeyiz. Köy gerekirse boşaltılacak"

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı uyardı: Pandemi bitmedi!22 Haziran 2022 Çarşamba 16:11
  • Güney'den yardım geliyor!22 Haziran 2022 Çarşamba 16:07
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’nın Sidney kentindeki Kıbrıs Türk sivil örgütlerinin temsilcileriyle çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi22 Haziran 2022 Çarşamba 15:31
  • Ünal, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yerinde inceleme yaparak, görevlilerden bilgi aldı22 Haziran 2022 Çarşamba 15:05
  • Yangın Altınova ve Ağıllar köylerine ilerliyor22 Haziran 2022 Çarşamba 15:01
  • Mersinlik'te yangın Altınova ve Ağıllar'a köylerine ilerliyor22 Haziran 2022 Çarşamba 14:58
  • Merkez Bankası'ndan faiz artırımı22 Haziran 2022 Çarşamba 14:27
  • Beklenen ödeme bugün yapıldı!22 Haziran 2022 Çarşamba 14:26
  • Tatar: “Egemen eşitliğimiz müktesep haktır"22 Haziran 2022 Çarşamba 14:23
  • 3 Bölgede Hırsızlık22 Haziran 2022 Çarşamba 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti